Жіноча збірна України з футзалу отримала всіх суперників у відборі на Євро-2019
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Розсилка
Останнім конкурентом українок буде команда Білорусі
Відомі всі учасники основного раунду відбору до континентальної першості з футзалу серед жіночих збірних.
Збірна України дізналася ще одного суперника, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
10 команд потрапили до трьох груп попереднього раунду відбору і 13 – до чотирьох груп основного раунду. До числа останніх увійшла й збірна України.
Суперниками «синьо-жовтих» стали Казахстан, Угорщина, а також переможець групи С попереднього раунду. У ній перше місце посіла команда Білорусі, яка перемогла збірну Вірменії (5:2) та зіграла внічию з командою Молдови (3:3).
Чемпіонат Європи 2019 року з футзалу
Жінки
Основний раунд відбору
Група 1: Іспанія, Італія, Румунія, Польща.
Група 2: Росія, Словенія, Хорватія, Швеція.
Група 3: Казахстан, Україна, Угорщина, Білорусь.
Група 4: Португалія, Сербія, Чехія, Фінляндія.
Матчі основного раунду відбудуться 11-16 вересня. До фінальної стадії потраплять чотири переможці груп основного раунду.
Перший в історії чемпіонат Європи з футзалу серед жінок відбудеться 14-17 лютого 2019 року на майданчику однієї з країн-учасниць.
Зазначається, що поєдинки групи 3 основного раунду відбору відбудуться в Україні.