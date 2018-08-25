Жіноча збірна України з футзалу отримала всіх суперників у відборі на Євро-2019



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Фото Павла Кубанова

Останнім конкурентом українок буде команда Білорусі

Відомі всі учасники основного раунду відбору до континентальної першості з футзалу серед жіночих збірних.

Збірна України дізналася ще одного суперника, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

10 команд потрапили до трьох груп попереднього раунду відбору і 13 – до чотирьох груп основного раунду. До числа останніх увійшла й збірна України.

Суперниками «синьо-жовтих» стали Казахстан, Угорщина, а також переможець групи С попереднього раунду. У ній перше місце посіла команда Білорусі, яка перемогла збірну Вірменії (5:2) та зіграла внічию з командою Молдови (3:3).

Чемпіонат Європи 2019 року з футзалу

Жінки

Основний раунд відбору

Група 1: Іспанія, Італія, Румунія, Польща.

Група 2: Росія, Словенія, Хорватія, Швеція.

Група 3: Казахстан, Україна, Угорщина, Білорусь.

Група 4: Португалія, Сербія, Чехія, Фінляндія.

Матчі основного раунду відбудуться 11-16 вересня. До фінальної стадії потраплять чотири переможці груп основного раунду.

Перший в історії чемпіонат Європи з футзалу серед жінок відбудеться 14-17 лютого 2019 року на майданчику однієї з країн-учасниць.

Зазначається, що поєдинки групи 3 основного раунду відбору відбудуться в Україні.