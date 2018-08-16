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    Жіноча збірна України з футзалу проведе товариський матч з полячками

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    Збірна Польщі - Жіноча збірна України з футзалу проведе товариський матч з полячками
    Збірна Польщі

    Зустріч призначено на початок вересня

    6 вересня у межах підготовки до основного раунду відбірного етапу до Євро-2019 серед жіночих команд збірна України зіграє міжнародний товариський поєдинок.

    Суперником буде збірна Польщі, інформує прес-служба Асоціації футзалу України.

    Зустріч відбудеться у Черкасах. Місцем її проведення стане ПС «Будівельник» (проспект Хіміків, 50/1).

    Питання щодо відкритого або закритого статусу матчу поки що перебуває на стадії узгодження.

    Уже відомо, що зустріч розпочнеться о 19:00.

    Зазначається, що жіноча збірна Польщі також є учасником основного раунду відбірного етапу до чемпіонату Європи серед жіночих команд.

    За результатами жеребкування її суперницями у групі 1 стали Іспанія, Італія та Румунія.

    Українська команда ж, нагадаємо, зіграє проти Казахстану, Угорщини й одного з переможців попереднього раунду (Білорусь, Молдова чи Вірменія).

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
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