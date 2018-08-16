Жіноча збірна України з футзалу проведе товариський матч з полячками



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Збірна Польщі

Зустріч призначено на початок вересня

6 вересня у межах підготовки до основного раунду відбірного етапу до Євро-2019 серед жіночих команд збірна України зіграє міжнародний товариський поєдинок.

Суперником буде збірна Польщі, інформує прес-служба Асоціації футзалу України.

Зустріч відбудеться у Черкасах. Місцем її проведення стане ПС «Будівельник» (проспект Хіміків, 50/1).

Питання щодо відкритого або закритого статусу матчу поки що перебуває на стадії узгодження.

Уже відомо, що зустріч розпочнеться о 19:00.

Зазначається, що жіноча збірна Польщі також є учасником основного раунду відбірного етапу до чемпіонату Європи серед жіночих команд.

За результатами жеребкування її суперницями у групі 1 стали Іспанія, Італія та Румунія.

Українська команда ж, нагадаємо, зіграє проти Казахстану, Угорщини й одного з переможців попереднього раунду (Білорусь, Молдова чи Вірменія).