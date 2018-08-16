Жіноча збірна України з футзалу проведе товариський матч з полячками
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Зустріч призначено на початок вересня
6 вересня у межах підготовки до основного раунду відбірного етапу до Євро-2019 серед жіночих команд збірна України зіграє міжнародний товариський поєдинок.
Суперником буде збірна Польщі, інформує прес-служба Асоціації футзалу України.
Зустріч відбудеться у Черкасах. Місцем її проведення стане ПС «Будівельник» (проспект Хіміків, 50/1).
Питання щодо відкритого або закритого статусу матчу поки що перебуває на стадії узгодження.
Уже відомо, що зустріч розпочнеться о 19:00.
Зазначається, що жіноча збірна Польщі також є учасником основного раунду відбірного етапу до чемпіонату Європи серед жіночих команд.
За результатами жеребкування її суперницями у групі 1 стали Іспанія, Італія та Румунія.
Українська команда ж, нагадаємо, зіграє проти Казахстану, Угорщини й одного з переможців попереднього раунду (Білорусь, Молдова чи Вірменія).