Жіноча збірна України з футзалу розпочала свій виступ у відборі до Євро-2019 із драматичної нічиєї



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Олег Шайтанов. Фото: ФФУ

Після першого туру збірна України має у своєму активі одне очко

12-го вересня в черкаському Палаці спорту «Будівельник» розпочалися поєдинки основного раунду відбору на чемпіонат Європи 2019 року з футзалу серед жінок.

Збірна України не зуміла здобути перемогу в матчі з Угорщиною, хоч і вважалася фаворитом протистояння, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Суперниці відкрили рахунок у зустрічі, а на 11-й хвилині вже вели - 2:0. Далі Юлія Дударчук із «ПЗМС» реалізувала дабл-пенальті, після чого «точку» отримали вже угорки.

Проте забити третій м’яч у першому таймі мадяркам не вдалося - на заваді стала воротар синьо-жовтих Валерія Сагайдачна із «Tesla».

Після перерви господарки видали чудову трихвилинку, протягом якої віздначилися Юлія Форсюк, Анна Сидоренко («IMS-НУХТ») і Таїсія Бабенко («ПЗМС»).

Та, на жаль, утримати перевагу українкам не вдалося - всередині другого тайму угорки відіграли два м’ячі, один з яких у власні ворота забила Сагайдачна.

Таким чином, після першого туру збірна України має у своєму активі одне очко.

13-го вересня о 19.30 підопічні Олега Шайтанова зустрінуться з командою Білорусі.