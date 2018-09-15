Жіноча збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3



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Українки впевнено розібралися зі швейцарками

Ефектна перемога на старті першості. Ганна Ольховик та компанія впевнено перемогли суперниць та підтвердили реноме одного з головних претендентів на чемпіонство у Бухаресті.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Команда Володимира Холопова добре увійшла у матч: Ганна Ольховик влучила два дальніх кидки поспіль, чим дещо деморалізувала суперниць.

Після цього швейцарки відіграли бал, проте одна лідерок нашої збірної Христина Філевич додала ще бал з-під кошика.

Деякий час на майданчику точилася рівна боротьба. Проте, Ольховик у цій грі була просто нестримною: українка реалізувала за гру п’ять двоочкових кидків з шести, на що суперниці не змогли протиставити нічого.

Завершальну ж крапку у матчі поставила Христина Філевич влучним дальнім після передачі тієї ж Ольховик.

21:11 – впевнена перемога нашої команди.

Наступна гра групового етапу у суботу о 21:00.

Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу 3х3

Жінки

15 вересня

Україна – Швейцарія – 21:11