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    Жіноча збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3

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    Жіноча збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3

    Українки впевнено розібралися зі швейцарками

    Ефектна перемога на старті першості. Ганна Ольховик та компанія впевнено перемогли суперниць та підтвердили реноме одного з головних претендентів на чемпіонство у Бухаресті.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Команда Володимира Холопова добре увійшла у матч: Ганна Ольховик влучила два дальніх кидки поспіль, чим дещо деморалізувала суперниць.

    Після цього швейцарки відіграли бал, проте одна лідерок нашої збірної Христина Філевич додала ще бал з-під кошика.

    Деякий час на майданчику точилася рівна боротьба. Проте, Ольховик у цій грі була просто нестримною: українка реалізувала за гру п’ять двоочкових кидків з шести, на що суперниці не змогли протиставити нічого.

    Завершальну ж крапку у матчі поставила Христина Філевич влучним дальнім після передачі тієї ж Ольховик.

    21:11 – впевнена перемога нашої команди.

    Наступна гра групового етапу у суботу о 21:00.

    Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу 3х3

    Жінки

    15 вересня

    Україна – Швейцарія – 21:11

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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