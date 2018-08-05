Жіноча збірна України здобула сім нагород на чемпіонаті Європи U-23
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Фото: Асоціація спортивної боротьби України
Наша команда посіла друге загальнокомандне місце
Сім медалей та друге загальнокомандне місце завоювали наші дівчата в Римі, на чемпіонаті Європи з боротьби серед молоді до 23 років.
Про це повідомляє прес-служба Асоціації спортивної боротьби України.
Анжеліна Лисак стала чемпіонкою Європи у категорії 62 кг, її підтримала Оксана Чудик, яка перемогла у ваговій категорії 65 кг!
Тетяна Ріжко (в.к. 59 кг) стала віце-чемпіонкою першості.
Бронзові медалі здобули Кристина-Зоряна Демко (в.к. 55 кг), Аліна Рудницька (в.к. 68 кг), Аліна Акобія (в.к 57 кг) та Романа Вовчак (в.к.72 кг).