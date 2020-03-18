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    Життя після коронавірусу: в Китаї збираються відновити чемпіонат з баскетболу

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    Чи повернеться Джеремі Лін у Китай? - Життя після коронавірусу: в Китаї збираються відновити чемпіонат з баскетболу
    Чи повернеться Джеремі Лін у Китай?
    South China Morning Post

    Щоправда, чимало іноземних гравців не хочуть повертатися в Піднебесну

    Чемпіонат Китаю з баскетболу незабаром повинен відновитися. Таке рішення прийнято після того, як в країні стабілізувалася ситуація з коронавірусом.

    У той же час, Китайська баскетбольна асоціація закликає американських гравців повернутися в країну. Багато з баскетболістів не хочуть повертатися, поки ситуація не буде взята під контроль.

    Якщо гравці не повернуться в Китай, їх можуть довічно забанити в цій лізі.

    У цьому сезоні в чемпіонаті Китаю грають такі колишні гравці НБА, як Тай Ловсон, Ленс Стівенсон, Джеремі Лін та інші.

    Відзначимо, що багато європейських чемпіонатів а також НБА тимчасово припинені через пандемію коронавірусу. Зокрема зупинені баскетбольні чемпіонати України в усіх лігах.

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    Китай баскетбол коронавірус Джеремі Лін Ленс Стівенсон Тай Ловсон
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