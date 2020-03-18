Життя після коронавірусу: в Китаї збираються відновити чемпіонат з баскетболу



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Чи повернеться Джеремі Лін у Китай? South China Morning Post

Щоправда, чимало іноземних гравців не хочуть повертатися в Піднебесну

Чемпіонат Китаю з баскетболу незабаром повинен відновитися. Таке рішення прийнято після того, як в країні стабілізувалася ситуація з коронавірусом.

У той же час, Китайська баскетбольна асоціація закликає американських гравців повернутися в країну. Багато з баскетболістів не хочуть повертатися, поки ситуація не буде взята під контроль.

Якщо гравці не повернуться в Китай, їх можуть довічно забанити в цій лізі.

У цьому сезоні в чемпіонаті Китаю грають такі колишні гравці НБА, як Тай Ловсон, Ленс Стівенсон, Джеремі Лін та інші.

Відзначимо, що багато європейських чемпіонатів а також НБА тимчасово припинені через пандемію коронавірусу. Зокрема зупинені баскетбольні чемпіонати України в усіх лігах.

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