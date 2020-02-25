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    «Малюк, подбай про Джіджі». Дружина Кобі Браянта виголосила щемне прощальне слово (відео)

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    Ванесса Браянт під час церемонії прощання - «Малюк, подбай про Джіджі». Дружина Кобі Браянта виголосила щемне прощальне слово (відео)
    Ванесса Браянт під час церемонії прощання
    Yahoo

    Церемонія прощання відбулася цієї ночі

    Ванесса Браянт, вдова загиблого у наслідок падіння гелікоптера баскетболіста Кобі Браянта, знайшла в собі сили піднятися на сцену «Стейплс-центру» під час прощпальної церемонії, котра відбулася сьогодні вночі за київським часом у Лос-Анджелесі і промовити емоційне посмертне слово в пам'ять про чоловіка – легенду «Лейкерс» Кобі Бін Браянта і доньки Джіанни Марії-Оноре Браянт:

    «Малюк, подбай про нашу Джіджі. А я догляну за Нані, Бібі і Коко. Ми все ще найкраща команда».

     

    Крім загиблої Джіанни у Ванесси є три дочки від Кобі - Наталія-Діаманті (Нані), Б’янка Белла (Бібі) і Капрі Кобі (Коко).

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