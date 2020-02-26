НБА: ЛеБрон показав Зайону, хто в домі тато (відео)



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Домінування ЛеБрона - головна подія дня NBA

Огляд матчів туру в НБА - 25 лютого 2020

«Торонто» – «Мілвокі» 97:108

У матчі проти чемпіона «Мілвокі» здобули свою 50-у перемогу у сезоні. Зробили це на очах суперфана канадців - Дрейка, який добряче поглузував з Янніса та ко. До героїв матчу відносимо Міддлтона (22+8 підбирань, 7/14 з гри), Адетокумбо (19+19 підбирань+8 передач) и Бледсоу (17+7+4). У рапторів провалилися усі, крім Сіякама (22 очки).

«Чикаго» – «Оклахома-Сіті» 122:124

«Лейкерс» – «Новий Орлеан» 118:109

Зустріч Девіса (21+14+6 блок-шотів) з колишньою командою стала другорядним епізодом, адже все затьмарила дуель ЛеБрона та Зайона.

Зірковий новачок 9 матч поспіль набирає 20+, цього разу дав 29, ще 34 бали колишній команді накидав Інгрем. Але все то затьмарив ЛеБрон - 40+8+6, який наочно показав, хто у домі (тобто - НБА) - тато.

Лейкерс - Новий Орлеан: огляд матчу Автор: NBA





«Портленд» – «Бостон» 106:118

«Денвер» – «Детройт» 115:98

Михайлюк знову зіграв блідо (6 очок за 16 хвилин), а «Детройт» вкотре програв

«Голден Стейт» – «Сакраменто» 94:112

«Ворріорз» чекають повернення Стефа Каррі 1 березня, а поки без варіантів влітають іншому аутсайдеру.

Топ-10 моментів 25 лютого у НБА Автор: NBA





У середу (в Україні вже буде четвер) в НБА будуть зіграні 9 матчів.