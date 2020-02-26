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    Відео

    НБА: ЛеБрон показав Зайону, хто в домі тато (відео)

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    Домінування ЛеБрона - головна подія дня - НБА: ЛеБрон показав Зайону, хто в домі тато (відео)
    Домінування ЛеБрона - головна подія дня
    NBA

    Огляд матчів туру в НБА - 25 лютого 2020

    «Торонто» – «Мілвокі» 97:108

    У матчі проти чемпіона «Мілвокі» здобули свою 50-у перемогу у сезоні. Зробили це на очах суперфана канадців - Дрейка, який добряче поглузував з Янніса та ко. До героїв матчу відносимо Міддлтона (22+8 підбирань, 7/14 з гри), Адетокумбо (19+19 підбирань+8 передач) и Бледсоу (17+7+4). У рапторів провалилися усі, крім Сіякама (22 очки).

    «Чикаго» – «Оклахома-Сіті» 122:124

    «Лейкерс» – «Новий Орлеан» 118:109

    Зустріч Девіса (21+14+6 блок-шотів) з колишньою командою стала другорядним епізодом, адже все затьмарила дуель ЛеБрона та Зайона.

    Зірковий новачок 9 матч поспіль набирає 20+, цього разу дав 29, ще 34 бали колишній команді накидав Інгрем. Але все то затьмарив ЛеБрон - 40+8+6, який наочно показав, хто у домі (тобто - НБА) - тато.

    Лейкерс - Новий Орлеан: огляд матчу
    Автор: NBA


    «Портленд» – «Бостон» 106:118

    «Денвер» – «Детройт» 115:98

    Михайлюк знову зіграв блідо (6 очок за 16 хвилин), а «Детройт» вкотре програв

    «Голден Стейт» – «Сакраменто» 94:112

    «Ворріорз» чекають повернення Стефа Каррі 1 березня, а поки без варіантів влітають іншому аутсайдеру.

    Топ-10 моментів 25 лютого у НБА
    Автор: NBA


     У середу (в Україні вже буде четвер) в НБА будуть зіграні 9 матчів.

    баскетбол НБА Святослав Михайлюк Леброн Джеймс Янніс Адетокунбо
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