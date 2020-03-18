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    У суперзірки NBA виявлено коронавірус

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    У Дюранта - небезпечна хвороба - У суперзірки NBA виявлено коронавірус
    У Дюранта - небезпечна хвороба

    У списку зіркових спортсменів, що підхопили коронавірус нового типу, - поповнення

    Зірка «Бруклін Нетс» Кевін Дюрант - хворий на коронавірус 2019-nCoV. Про це баскетболіст повідомив журналістів, інформацію у свою чергу поширив інсайдер NBA Шеймс Чаранія.

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    Зазначається, шо у гравця не було ніяких симптомів захворювання. Він, як і всі гравці Ліги, пройшов тест, який виявився позитивним.

    Дюрант став одним з чотирьох гравців «Бруклін Нетс», інфікованих на коронавірус нового типу.

    «Будьте пильні, бережіть себе і дотримуйтесь правил карантину. Ми всі проходимо через це випробування», - написав Дюрант.

    Нагадаємо, минулого тижня небезпечну заразу виявили у Руді Гобера та його одноклубника з «Юти Джаз» Донована Мітчелла. Також позитивні результати дали тести гравця «Детройт Пістонс» Крістіана Вуда.

    Після першого випадку сезон у Лізі було призупинено, причому NBA зррбила це першої з усіх топових ліг світу.


    Кевін Дюрант «Бруклін Нетс» коронавірус
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