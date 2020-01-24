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    Журнал київського «Динамо» сплутав легенду клубу з іншим футболістом (фото)

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    Свого часу ультрас київського клубу проводили акції проти менеджера Миколи Несенюка - Журнал київського «Динамо» сплутав легенду клубу з іншим футболістом (фото)
    Свого часу ультрас київського клубу проводили акції проти менеджера Миколи Несенюка
    Tribuna

    Відомий аналітик Микола Несенюк не впізнає Валерія Поркуяна

    У свіжому випуску клубного журналу київського «Динамо», який досі виходить мовою країни-окупанта, з’явилася розповідь про зіркового нападника команди 60-х років минулого сторіччя Валерієм Поркуяном.

    І все б чудово, якби на великих світлинах (див. – фото 1 і 3 у галереї) замість Поркуяна не з’явився вихованець київського клубу Віктор Насташевський. Зовнішня схожість між ним і Поркуяном, звісно, є. Але не така, щоб одну із клубних легенд сплутати.

    Зауважимо, що головним редактором журналу «Динамо» є відомий аналітик Микола Несенюк.

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    Журнал київського «Динамо» сплутав легенду клубу з іншим футболістом (фото)
    Журнал київського «Динамо» сплутав легенду клубу з іншим футболістом (фото)
    Журнал київського «Динамо» сплутав легенду клубу з іншим футболістом (фото)
    Журнал київського «Динамо» сплутав легенду клубу з іншим футболістом (фото)
    Скрін-шот

    Валерій Поркуян виступав за «Динамо» з 1966-го по 1969 роки і став триразовим чемпіоном та володарем Кубка СССР-1966.

    Вихованець «Динамо» Віктор Насташевський був у команді в період 1974-1976 років і провів за цей час один офіційний матч. Свої найкращі роки він провів у складі криворізького «Кривбасу».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Валерій Поркуян Віктор Насташевський
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