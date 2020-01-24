«Динамо» продовжило угоди з двома молодими футболістами



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Богдан Леднєв Твіттер

Кияни розраховують на форварда Леднєва та голкіпера Нещерета

Київське «Динамо» повідомило про продовження угод з 21-літнім півзахисником Богданом Леднєвим та 18-річним голкіпером Русланом Нещеретом.

Нова угода з Леднєвим розрахована до червня 2024 року. За основну команду киян півзахисник зіграв один матч. З літа 2018 року він виступає в оренді за луганську «Зорю». Забив 13 м’ячів та віддав 5 результативних передач у 49-ти матчах.

Руслан Нещерет продовжив угоду з киянами ще на п’ять років. Поточного сезону його п’ять разів включали в заявку на матчі основної команди.