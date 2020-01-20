Відрахований за фото з двоголовим орлом український футболіст пояснив, навіщо їздив у Росію



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Ігор Сікорський опинився у Волочиську торік у липні ФК «Агробізнес»

Спортсмен каже, що не мав лихих думок

Колишній футболіст першолігового «Агробізнесу» Ігор Сікорський, відрахований з клубу за поїздку в Росію, дав свій коментар стосовно ситуації, що склалася, російському ЗМІ Gol.ru.

- Я викладав в Instagram історію – просто місто показував, невинно пояснює народжений у Києві Сікорський. – З хокею викладав відео, сторіс, світлини. Перед Ермітажем сфотографувався, в кадр потрапив російський прапор. І то вгорі, на даху Ермітажу. Потім в Ермітажі я сфотографувався на тлі трону Катерини II, в кадр потрапив герб царської Росії.

- Відразу була якась реакція?

- Не було взагалі. Ніхто не писав нічого на кшталт: «Куди ти поїхав!» Хто взагалі дивиться мій Instagram? Я не такий відомий футболіст. У першій лізі і Прем'єр-лізі знають, так. Але у мене немає такої аудиторії – в основному на мене дивляться тільки друзі.

- У коментарях на одному українському сайті користувачі не розуміють, навіщо викладати фото з двоголовим орлом. Що відповісте?

- Тут вже немає про що говорити. З пісні слів не викинеш. Я за цей вчинок вже поплатився. Можливо, не потрібно було викладати фотографії. Просто з'їздити і все. Але коли я потрапив до Зимового палацу, у мене був просто культурний шок. Все, що робив – без задньої думки. Нікого не хотів розсердити або ще щось. Це історія нашої країни, розумієте? Це ж не тільки вашої країни історія – це історія всього нашого народу.

У мене батько росіянин, половина сім'ї в Росії. Що я можу зробити, якщо у мене батько народився в Росії? Я ж не перероджу його в Україні, правильно?

- Ви вилучили ці фото і закрили профіль. Чому?

- Він у мене і був закритий. Завжди була певна кількість друзів, які на мене підписані. Я не медійна особистість. Я не люблю це все виставляти. Пацани мені кажуть: «Ти ж викидаєш раз на рік якусь фотографію. А тут ти почав викидати». Видалив фотографії щоб не було галасу. Досить. Я просто хочу спокійно грати в футбол.

Після відрахування зацікавленість у послугах Сікорського виявив інший український футбольний клуб.