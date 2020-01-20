У Львові до кінця 2020 року обіцяють реконструювати занедбаний стадіон



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Президент ФЛАУ Ігор Гоцул (зліва) на вихідних сам проінспектував «Скіф» ФЛАУ

Стадіон «Скіф» може стати однією з баз підготовки збірної з легкої атлетики

У Львові збираються суттєво відновити стадіон «Скіф», який знаходиться неподалік від Марсового поля. Наразі домашні поєдинки на цій арені приймає лідер футбольної першої ліги «Рух», але реконструкція торкнеться не стільки суто футбольних складових стадіону, скільки легкоатлетичних.

«Ми вже декілька років ведемо спільну роботу над здійсненням реконструкції «Скіфу» і досягли серйозного результату, - каже в коментарі офіційному сайтові Федерації легкої атлетики України її президент Ігор Гоцул. – Вже практично завершено укладку основи під покриття. Цьогоріч у бюджеті передбачені кошти для реалізації цього проекту. Зараз ми обговорили конкретні кроки, аби завершити реконструкцію вже цього року. Це абсолютно можливо, і ми активно над цим працюємо».

Зауважимо, що минулої неділі у Львові, правда, в приміщенні 18-річна дніпрянка Ярослава Магучих встановила світовий рекорд серед юніорів в стрибках у висоту.