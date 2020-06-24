В Україні кінотеатри готуються відновити роботу



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Уряд поки не підготував вимоги до відновлення роботи кінотеатрів

Великі мережі збираються відкривати кінотеатри з 2 липня

Мережі кінотеатрів Multiplex і «Планета Кіно» планують почати працювати з 2 липня там, де не діє заборона місцевої влади. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За даними операторів, в Кабміні до сьогоднішнього дня була невизначеність з датою і форматом запуску кінотеатрів в Україні, як варіанти розглядалися 2 і 31 липня.

За словами СЕО мережі кінотеатрів Multiplex Романа Романчука, остаточного розуміння, якими будуть вимоги до кінотеатрів щодо забезпечення заходів безпеки, поки немає.

«Один з варіантів - завантаження кінозалу не більше 50%, а також ретельне прибирання і протирання поверхонь між сеансами», - додав він.

Як повідомлялося, у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.

До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 39014

Хворіють 20554

Одужали 17409

Померли 1051

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Нагадаємо, станом на ранок 24 червня, у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.