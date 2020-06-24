  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Україні кінотеатри готуються відновити роботу

    • Розсилка
    Уряд поки не підготував вимоги до відновлення роботи кінотеатрів - В Україні кінотеатри готуються відновити роботу
    Уряд поки не підготував вимоги до відновлення роботи кінотеатрів

    Великі мережі збираються відкривати кінотеатри з 2 липня

    Мережі кінотеатрів  Multiplex і «Планета Кіно» планують почати працювати з 2 липня там, де не діє заборона місцевої влади. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    За даними операторів, в Кабміні до сьогоднішнього дня була невизначеність з датою і форматом запуску кінотеатрів в Україні, як варіанти розглядалися 2 і 31 липня.

    За словами СЕО мережі кінотеатрів Multiplex Романа Романчука, остаточного розуміння, якими будуть вимоги до кінотеатрів щодо забезпечення заходів безпеки, поки немає.

    «Один з варіантів - завантаження кінозалу не більше 50%, а також ретельне прибирання і протирання поверхонь між сеансами», - додав він.

    Як повідомлялося, у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.

    До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      39014
    • Хворіють
      20554
    • Одужали
      17409
    • Померли
      1051

    Нагадаємо, станом на ранок 24 червня, у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.

    кіно хвороби карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ