На Київщині можуть посилити карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Київській області зростає кількість інфікування коронавірусом

Керівництво Київської області може посилити карантинні заходи в регіоні, якщо три дні поспіль не знижуватиметься динаміка зростання випадків інфікування коронавірусом. Про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін під час онлайн-брифінгу.

«Показник за завантаженістю лікарняних ліжок - 22,3%, охоплення тестування - 41,98%, відсоток виявлення - 5,88%, динаміка зростання випадків інфікування - 23,23%. Саме цей показник викликає занепокоєння. Якщо він не падатиме три дні поспіль, будемо змушені ухвалювати непопулярне, але відповідальне рішення», - сказав він.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня в Київській області підтверджено 2332 випадкизахворювання на коронавірус (у т.ч. 192 дитини та 440 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 47. На стаціонарному лікуванні перебувають 263 особи, на самоізоляції – 2069.

Коронавірус в Україні

Всього 39014

Хворіють 20554

Одужали 17409

Померли 1051

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, що у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.

24 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ ще повернеться до обмежень.

Читайте також:



