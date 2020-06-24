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    На Київщині можуть посилити карантин

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    На Київщині можуть посилити карантин

    У Київській області зростає кількість інфікування коронавірусом

    Керівництво Київської області може посилити карантинні заходи в регіоні, якщо три дні поспіль не знижуватиметься динаміка зростання випадків інфікування коронавірусом. Про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін під час онлайн-брифінгу.

    «Показник за завантаженістю лікарняних ліжок - 22,3%, охоплення тестування - 41,98%, відсоток виявлення - 5,88%, динаміка зростання випадків інфікування - 23,23%. Саме цей показник викликає занепокоєння. Якщо він не падатиме три дні поспіль, будемо змушені ухвалювати непопулярне, але відповідальне рішення», - сказав він.

    Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня в Київській області підтверджено 2332 випадкизахворювання на коронавірус (у т.ч. 192 дитини та 440 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 47. На стаціонарному лікуванні перебувають 263 особи, на самоізоляції – 2069.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      39014
    • Хворіють
      20554
    • Одужали
      17409
    • Померли
      1051

    Нагадаємо, що у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.

    24 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ ще повернеться до обмежень.

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    Київщина карантин коронавірус
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