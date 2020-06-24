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    У світі

    Хорватія посилила карантинні обмеження для громадян сусідніх країн

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    Загальна кількість випадків коронавірусу в Хорватії досягла 2388, померло 107 осіб - Хорватія посилила карантинні обмеження для громадян сусідніх країн
    Загальна кількість випадків коронавірусу в Хорватії досягла 2388, померло 107 осіб

    Хорватія посилила карантинні обмеження через зростанням в останні дні кількості випадків коронавірусу.

    Хорватія через коронавірус запровадила спеціальний режим для в'їзду жителів Боснії і Герцеговини, Косово, Сербії та Північної Македонії. Про це повідомляє Vecernji List.

    Зазначається, що громадяни вказаних країн зобов'язані будуть пройти 14-денну самоізоляцію. «Ця вимога не поширюється на тих, хто подорожує через ці країни транзитом», - йдеться у повідомленні.

    Ще одне рішення стосується зміни у правилах користування громадським транспортом, згідно з якими водії та інші працівники та пасажири повинні користуватися медичними масками та дотримуватися загальних запобіжних заходів.

    Хорватія посилила карантинні обмеження через зростанням в останні дні кількості випадків коронавірусу.

    За минулу добу у Хорватії виявлено 22 випадки коронавірусу, за день до цього було 30 випадків. Більшість інфікованих виявлені у столиці Загребі - 11.

    Міністр охорони здоров'я Вілі Берош заявив, що понад 92% нових пацієнтів із Covid-19 мають вік до 60 років, які не мають клінічних симптомів, що є непрямим показником того, що вірус мутував.

    Загальна кількість випадків коронавірусу в Хорватії досягла 2388, померло 107 осіб. Наразі в країні 139 активних випадків. У лікарнях перебуває 18 людей.

    Нагадаємо, Польща передала Україні та Молдові засоби для боротьби з коронавірусом.

    В Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      39014
    • Хворіють
      20554
    • Одужали
      17409
    • Померли
      1051

    Нагадаємо, станом на ранок 24 червня, у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.

    Польща міністр Косово Хорватія хвороби вік вірус коронавірус
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