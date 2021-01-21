Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)

Кияни здобули найбільшу з часу відродження клубу перемогу

Київський «Сокіл» розгромив «Маріуполь» у черговому матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. 8:2 – для підопічних Олега Шафаренка то найбільша перемога з часу відродження клубу торік улітку.

«Сокіл» (Київ) – «Маріуполь» - 8:2 (1:0, 3:1, 4:1)

Шайби: 1:0 – Єгор Кузьменко (Антон Рубан, Фелікс Морозов), 09:24. 2:0 – Алєксєй Платонов (Антон Рубан, Фелікс Морозов), 23:13. 3:0 – Ярослав Панченко (Олексій Сиротенко), 25:17. 3:1 – Луговий (Мазур), 26:56. 4:1 – Андрєй Смирнов, 35:01. 5:1 – Алєксєй Платонов (Антон Рубан, Єгор Кузьменко), 43:10. 6:1 – Сушков (Андрій Міхнов), 47:06. 6:2 – Чердак (Костарєв, Агеєв - більш.), 53:58. 7:2 – Андрій Міхнов (Белинський, Єгор Кузьменко), 54:59. 8:2 – Фелікс Морозов (Єгор Кузьменко, Антон Рубан), 58:36

«Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Владислав Лисенко, Сисак – Алєксєй Платонов, Белинський – Сушков; Антон Рубан – Єгор Кузьменко – Фелікс Морозов, Алєксандр Павленко – Михайло Сімчук – Андрій Міхнов, Гільманов – Андрєй Смирнов – Ступак, Коржелецький – Ярослав Панченко – Олексій Сиротенко. Тренер – Олег Шафаренко

«Маріуполь»: Дуве; Скурихін – Цикало, Костарєв – Гуров, Петрухно – Фроленко, Філімонов; Чердак – Корчоха – Агеєв, Бондаренко – Ромащенко – Зайцев, Луговий – Мазур – Мостовий, Тимченко – Коваленко – Мельников. Тренер – Сергій Вітер

20 січня. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

Для команд то було вже четверте очне протистояння в сезоні. Попередніх три хоча й завершилися перемогами «Сокола», але проходили в напруженій боротьбі й завершувалися з різницею в одну-дві шайби. На цей раз кияни перемогли переконливо. Вочевидь вплинуло на перебіг гри рішення Олега Шафаренка перевести в ланку до Антона Рубана і Єгора Кузьменка капітана Фелікса Морозова. Перша ланка нападу й створила гостям найбільше труднощів.

«Я не схильний притримуватися методики, за якою всі гравці діють в однакових поєднаннях, - коментує своє рішення «Главкому» тренер. – Можу змінювати склад трійок нападу навіть протягом гри, якщо мені не подобається, як вони грають. Хлопці це знають і, сподіваюся, не ображаються на мене, а намагаються почути, що я від них хочу. Не завжди вдається вгадати зі складом, але будемо вчитися. Бо хлопці вчаться грати, а я здобуваю тренерський досвід».

Саме перша ланка нападу «розігнала» гру, закинувши дві перших шайби. Після того «соколята» відчули смак до гри і забили три поспіль ефектних шайби: першу після індивідуального проходу провів Ярослав Панченко, другу – «кістьовим» кидком у дальній верхній кут з гострого кута Андрєй Смирнов, третю – кидком від сильної лінії Алєксєй Платонов. Кремезний росіянин зробив свій перший дубль у складі «Сокола», а інший оборонець Владислав Сушков у заключному періоді закинув свою першу шайбу за киян.

«Можливо, ця перемога справді найлегша з початку сезону, - підсумовує Олег Шафаренко. – Але це зі сторони так здається. Ми створюємо багато моментів у всіх домашніх матчах. Не завжди вдається їх реалізовувати. Сьогодні вийшло, що ми забили хороші шайби. Десь, можливо, пощастило, бо кілька голів провели «фартових». Загалом ще є над чим працювати. Тому я тримав команду в тонусі, не давав розслаблятися, навіть коли перевага в рахунку була великою. Бо Діма Кубрицький у воротах старається, а коли з’являється розрив у рахунку, польові гравці розслабляються. Не хочеться давати його скривдити. Грати треба до кінця. В той хокей, у який грали спочатку. Приміром, не вилучатися, як то було в нас у третьому періоді. Людині захотілося – вона вилучилася, сіла і дві хвилини посиділа. Четвірка за нього потім відпрацьовує. Такі речі треба прибрати. Роботи багато, бо ж молодий гравець іноді розуміє, що від нього хочеш, а іноді не хоче розуміти. Тим паче, в Україні не так багато хокеїстів, яким усе дано від природи. Намагаємося витиснути з них максимум».

Після цієї перемоги «Сокіл» з 39-ма очками повернувся на друге місце. Такий же доробок має «Кременчук», який відсунувся на третю позицію, але має гру в запасі. Лідирує «Донбас» - 46 очок.

Наступний матч «Сокіл» проведе у суботу, 23 січня. Починаючи з 17:00 кияни на власному льоду прийматимуть херсонський «Дніпро». «Маріуполь» наступного дня, 24 січня, о 13:00 почне виїзний поєдинок проти чинних чемпіонів, «Кременчука».

Іван Вербицький, «Главком»



