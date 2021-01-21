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    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)

    • Іван Вербицький
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    Алєксєй Платонов зробив перший дубль у складі киян - Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Алєксєй Платонов зробив перший дубль у складі киян
    Світлина - Іван Вербицький

    Кияни здобули найбільшу з часу відродження клубу перемогу

    Київський «Сокіл» розгромив «Маріуполь» у черговому матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. 8:2 – для підопічних Олега Шафаренка то найбільша перемога з часу відродження клубу торік улітку.

    «Сокіл» (Київ) – «Маріуполь» - 8:2 (1:0, 3:1, 4:1)

    Шайби: 1:0 – Єгор Кузьменко (Антон Рубан, Фелікс Морозов), 09:24. 2:0 – Алєксєй Платонов (Антон Рубан, Фелікс Морозов), 23:13. 3:0 – Ярослав Панченко (Олексій Сиротенко), 25:17. 3:1 – Луговий (Мазур), 26:56. 4:1 – Андрєй Смирнов, 35:01. 5:1 – Алєксєй Платонов (Антон Рубан, Єгор Кузьменко), 43:10. 6:1 – Сушков (Андрій Міхнов), 47:06. 6:2 – Чердак  (Костарєв, Агеєв - більш.), 53:58. 7:2 – Андрій Міхнов (Белинський, Єгор Кузьменко), 54:59. 8:2 – Фелікс Морозов (Єгор Кузьменко, Антон Рубан), 58:36

    «Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Владислав Лисенко, Сисак – Алєксєй Платонов, Белинський – Сушков; Антон Рубан – Єгор Кузьменко – Фелікс Морозов, Алєксандр Павленко – Михайло Сімчук – Андрій Міхнов, Гільманов – Андрєй Смирнов – Ступак, Коржелецький – Ярослав Панченко – Олексій Сиротенко. Тренер – Олег Шафаренко

    «Маріуполь»: Дуве; Скурихін – Цикало, Костарєв – Гуров, Петрухно – Фроленко, Філімонов; Чердак – Корчоха – Агеєв, Бондаренко – Ромащенко – Зайцев, Луговий – Мазур – Мостовий, Тимченко – Коваленко – Мельников. Тренер – Сергій Вітер

    20 січня. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів                                                             

    Для команд то було вже четверте очне протистояння в сезоні. Попередніх три хоча й завершилися перемогами «Сокола», але проходили в напруженій боротьбі й завершувалися з різницею в одну-дві шайби. На цей раз кияни перемогли переконливо. Вочевидь вплинуло на перебіг гри рішення Олега Шафаренка перевести в ланку до Антона Рубана і Єгора Кузьменка капітана Фелікса Морозова. Перша ланка нападу й створила гостям найбільше труднощів.

    «Я не схильний притримуватися методики, за якою всі гравці діють в однакових поєднаннях, - коментує своє рішення «Главкому» тренер. – Можу змінювати склад трійок нападу навіть протягом гри, якщо мені не подобається, як вони грають. Хлопці це знають і, сподіваюся, не ображаються на мене, а намагаються почути, що я від них хочу. Не завжди вдається вгадати зі складом, але будемо вчитися. Бо хлопці вчаться грати, а я здобуваю тренерський досвід».  

    Саме перша ланка нападу «розігнала» гру, закинувши дві перших шайби. Після того «соколята» відчули смак до гри і забили три поспіль ефектних шайби: першу після індивідуального проходу провів Ярослав Панченко, другу – «кістьовим» кидком у дальній верхній кут з гострого кута Андрєй Смирнов, третю – кидком від сильної лінії Алєксєй Платонов. Кремезний росіянин зробив свій перший дубль у складі «Сокола», а інший оборонець Владислав Сушков у заключному періоді закинув свою першу шайбу за киян.

    «Можливо, ця перемога справді найлегша з початку сезону, - підсумовує Олег Шафаренко. – Але це зі сторони так здається. Ми створюємо багато моментів у всіх домашніх матчах. Не завжди вдається їх реалізовувати. Сьогодні вийшло, що ми забили хороші шайби. Десь, можливо, пощастило, бо кілька голів провели «фартових». Загалом ще є над чим працювати. Тому я тримав команду в тонусі, не давав розслаблятися, навіть коли перевага в рахунку була великою. Бо Діма Кубрицький у воротах старається, а коли з’являється розрив у рахунку, польові гравці розслабляються. Не хочеться давати його скривдити. Грати треба до кінця. В той хокей, у який грали спочатку. Приміром, не вилучатися, як то було в нас у третьому періоді. Людині захотілося – вона вилучилася, сіла і дві хвилини посиділа. Четвірка за нього потім відпрацьовує. Такі речі треба прибрати. Роботи багато, бо ж молодий гравець іноді розуміє, що від нього хочеш, а іноді не хоче розуміти. Тим паче, в Україні не так багато хокеїстів, яким усе дано від природи. Намагаємося витиснути з них максимум».

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    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Зі смаком. Як Сокіл» трощив «Маріуполь» на рідному льоду (фоторепортаж)
    Світлина - Іван Вербицький

    Після цієї перемоги «Сокіл» з 39-ма очками повернувся на друге місце. Такий же доробок має «Кременчук», який відсунувся на третю позицію, але має гру в запасі. Лідирує «Донбас» - 46 очок.

    Наступний матч «Сокіл» проведе у суботу, 23 січня. Починаючи з 17:00 кияни на власному льоду прийматимуть херсонський «Дніпро». «Маріуполь» наступного дня, 24 січня, о 13:00 почне виїзний поєдинок проти чинних чемпіонів, «Кременчука».

    Іван Вербицький, «Главком»

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    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Ярослав Панченко Фелікс Морозов Максим Дуве Сергій Вітер Олексій Сиротенко Андрій Міхнов Олег Шафаренко Денис Петрухно Дмитро Кубрицький Антон Рубан ХК «Маріуполь» Єгор Кузьменко Олексій Платонов Данііл Костарєв Вадим Мазур Вадим Агеєв Володимир Чердак Владислав Луговий Владислав Сушков Кирило Фроленко Андрєй Смирнов Валерій Белинський Владислав Лисенко
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