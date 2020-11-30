Топ-боєць Української хокейної ліги розповів, чому посеред сезону зашився без клубу

Кирило Фроленко – в пошуках нової команди

Напередодні суботнього матчу між «Крижаними Вовками» та «Донбасом» (0:6) в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги на трьох гравців киян очікував сюрприз – тренерський штаб повідомив оборонцеві Кирилові Фроленку, нападникам Кіріллу Маландіну і Євгенові Абаджяну, що вони більше не є гравцями «Вовків».

Наступного дня Флоленко, який має статус одного з найгрізніших бійців українського хокею, відвідав матч київського «Сокола» з «Маріуполем». Там він пояснив «Главкому», чому покинув табір «Крижаних Вовків».

«Вийшло так, що на початку зібрання команди в переддень гри з «Донбасом» тренер вийшов, подякував Фроленку, Маландіну і Абаджяну за роботу і повідомив, що припиняє з нами співпрацю, - каже Кирило. – Не знаю, чому так. Мабуть, ми не підійшли під ігрову концепцію тренера. Це дипломатичною мовою, бо сміття з хати виносити не звик. Але життя триває. Маю кілька варіантів».

Фроленко не став уточнювати – українські це варіанти чи закордонні.

Наразі «Вовки» з трьома очками замикають турнірну таблицю. «Ми почали сезон погано, бракувало чогось в усіх аспектах, хоча тренувалися начебто відповідально та й команда зібрана непогана, - коментує Кирило. – У мене є здогадки, чому нам не виходило, але я не тренер і не президент, щоб про це говорити».

Єдину перемогу «Вовки» здобули над земляками з «Сокола». А ще в одному, програному «Соколові» в овертаймі поєдинку Фроленко запам’ятався бійкою з нападником суперників Олександром Павленком (дивіться відео).

Фроленкові – 26 років. На професійному рівні він починав грати у сезоні-2013/2014 за львівських «Левів». Потім Кирило грав за київський АТЕК, «Білий Барс», а в останніх трьох сезонах виступав за «Крижаних Вовків». Правда, в сезоні-2018/2019 він встиг провести два матчі за «Донбас», а в минулому чемпіонаті зіграв п’ять поєдинків і відзначився в них шайбою та результативною передачею у лавах чемпіонів, «Кременчука». У новому сезоні Фроленко зіграв за «Вовків» 8 матчів, закинув одну шайбу і віддав один асист.