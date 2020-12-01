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    У Федерації хокею України буде новий президент. Колишній головний податківець країни йде з посади

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    Георгій Зубко (сидить у центрі) може замінити Анатолія Брезвіна (стоїть над ним) на посаді президента ФХУ - У Федерації хокею України буде новий президент. Колишній головний податківець країни йде з посади
    Георгій Зубко (сидить у центрі) може замінити Анатолія Брезвіна (стоїть над ним) на посаді президента ФХУ
    Світлина - Іван Вербицький

    Наразі кандидатів на посаду двоє

    Колишній головний податківець України Анатолій Брезвін, який з 2006 року очолює Федерацію хокею України, прийняв рішення не балотуватися на посаду на новий термін.

    Про це він заявив у Кременчуку, куди приїздив на матч Української хокейної ліги між «Кременчуком» та «Соколом».

    «Усі питання з виборами будуть вирішені на генеральному конгресі Федерації. Я прийняв рішення не висувати свою кандидатуру. Будемо чекати 18 грудня і підтримають члени конгресу когось чи ні, буде залежати від членів конгресу», - цитує слова пана Брезвіна прес-служба «Кременчука».

    Відзначимо, що восени 2020 року 67 ветеранів хокею, серед яких Олексій Житник, Дмитро Христич, Анатолій Богданов, Руслан Федотенко, написали лист Президенту України Володимиру Зеленському, прем'єр-міністрові Денисові Шмигалю та голові НОК України Сергієві Бубці, суть якого полягала в нерозумінні політики чинного президента ФХУ Анатолія Брезвіна, і того, як організація під його керівництвом регресує протягом 14 років.

    Наразі відомо, що на посаду нового очільника Федерації хокею України претендуватимуть олімпійський чемпіон Альбервілля-1992 Олексій Житник та нинішній заступник гендиректора з комерційної діяльності та стратегічного розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Георгій Зубко, котрий теж грав у хокей, є вихованцем київського «Сокола», трохи виступав за цю команду, а також інший столичний клуб «Крижинка».

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    Теги: Аеропорт Бориспіль хокей ХК Сокіл Георгій Зубко Анатолій Брезвін Олексій Житник
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