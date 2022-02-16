ЗМІ: Президент «Динамо» Суркіс слідом за сім'єю Гордона залишив Україну

Суркіс нібито вирішив поспілкуватися з гравцями та тренерами «Динамо»

Ігор Суркіс напередодні 16 лютого вилетів з України до Туреччини

Президент ФК «Динамо Київ» Ігор Суркіс напередодні 16 лютого (що анонсувався західними ЗМІ як день початку військових дій) вилетів з України до Туреччини.

Офіційна причина – матч U-19, які раніше він ніколи особисто не відвідував. Про це повідомив сайт «Динамо».

Матч відбудеться завтра, 17 лютого.

Анонс виїзду Суркіса із країни підконтрольні футбольному клубу сайти та телеграм-канали дали завчасно, 14 лютого.

Пояснили, що Суркіс нібито вирішив «поспілкуватися з гравцями та тренерами».

При цьому, як він сам заявив, весь клуб «Динамо» сьогодні практично повністю закритий на карантин через велику кількість випадків захворювання на Covid-19.

Чому Суркіс при цьому не проходить самоізоляцію – він не коментував.

Нагадаємо, раніше Україну покинула сім'я журналіста Дмитра Гордона.

Джерело: depo.ua