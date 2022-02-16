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    Зеленський скликає на зустріч дипломатів у Маріуполь – ЗМІ

    Кількість дипломатів, які приїдуть на зустріч, не уточнюється - Зеленський скликає на зустріч дипломатів у Маріуполь – ЗМІ
    Кількість дипломатів, які приїдуть на зустріч, не уточнюється
    фото: Офіс президента

    Порядок денний зібрання не відомий

    Президент Володимир Зеленський увечері 16 лютого проведе зустріч з послами іноземних держав у Маріуполі Донецької області. Про це повідомляє «Українська правда» впосиланням на джерела в Офісі президента та МЗС.

    Співрозмовники видання підтвердили місце зустрічі, водночас кількість дипломатів, точний час та порядок денний зібрання не уточнюють.

    Як повідомлялося, 16 лютого у Маріуполь прибули бізнесмен Рінат Ахметов та народний депутат Вадим Новинський. Нагадаємо, у День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою.

    Як повідомлялося, посольство США у Києві спустило прапор. Персонал посольства прибрав прапор після того, як стало відомо, що американські дипломати передислоковуються до Львова у звязку із загрозою повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Напередодні також стало відомо, що Держдеп дав вказівку знищити усі комп'ютери та телефонні мережі на території амбасади.

    Читайте також: Канада переносить своє посольство з Києва до Львова


    Теги: МЗС Маріуполь ЗМІ США Канада депутат Рінат Ахметов посольство Володимир Зеленський президент
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    Зеленський скликає на зустріч дипломатів у Маріуполь – ЗМІ