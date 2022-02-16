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    Ліга чемпіонів. «ПСЖ» взяв гору над «Реалом», Мессі не реалізував пенальті

    Ліонель Мессі не реалізував п'ятий 11-метровий в Лізі чемпіонів - Ліга чемпіонів. «ПСЖ» взяв гору над «Реалом», Мессі не реалізував пенальті
    Ліонель Мессі не реалізував п'ятий 11-метровий в Лізі чемпіонів
    фото: УЄФА

    Відбулися перші матчі 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного європейського турніру

    Французький «Парі Сен-Жермен» взяв гору над «Реалом» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0). М’яч у зустрічі в компенсований до другого тайму час забив нападник Кіліан Мбаппе.

    Зазначимо, інший нападник французького клубу, 34-річний Ліонель Мессі, не зумів реалізувати пенальті на 62-й хвилині матчу. Аргентинський футболіст близький до того, щоб оновити один з антирекордів турніру. Про це повідомляє MisterChip у Твіттері.

    Як зазначає джерело, цей 11-метровий став уже п'ятим нереалізованим для Мессі у 23 спробах. Таким чином, він повторив антирекорд колишнього нападника лондонського «Арсеналу» та каталонської «Барселони» Тьєррі Анрі. Чотири рази не змогли забити з «точки» Серхіо Агуеро та Руд ван Ністелрой.

    Загалом за кар'єру Мессі провів 436 матчів, у яких забив 679 голів (84 – з пенальті).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Реал (Мадрид) ФК Парі Сен-Жермен
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    Ліга чемпіонів. «ПСЖ» взяв гору над «Реалом», Мессі не реалізував пенальті