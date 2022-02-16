Ліга чемпіонів. «Манчестер сіті» знищив «Спортінг» в 1/8 фіналу турніру

Другий матч зі «Спортінгом» стане для «Манчестер Сіті» легкою прогулянкою

Український захисник англійського клубу Олександр Зінченко з’явився на полі в другому таймі

«Манчестер Сіті» практично зняв питання про переможця в двобої з португальським «Спортінгом» в 1/8 ліги чемпіонів. Англійці грали в гостях і забили супернику п’ять м’ячів.

На 7-й хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник «Манчестер Сіті» Ріяд Марез. Головний арбітр матчу Срджан Йованович підтвердив взяття воріт після перегляду VAR. Через 10 хвилин хавбек «містян» Бернарду Сілва зміцнив перевагу гостей у рахунку. На 32-й хвилині третій гол «Манчестер Сіті» забив півзахисник Філ Фоден. На 44-й хвилині зустрічі Сілва оформив дубль.

На початку другого тайму Сілва знову відправив м'яч у ворота «Спортінга», проте після перегляду VAR було зафіксовано офсайд і взяття воріт було скасовано. На 58-й хвилині форвард «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінг встановив підсумковий рахунок матчу.

Український захисник англійської команди Олександр Зінченко з’явився на полі на 61-й хвилині.

Матч-відповідь відбудеться 9 березня в Манчестері.

Тим часом «ПСЖ» взяв гору над «Реалом», Мессі не реалізував пенальті.