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    Ліга чемпіонів. «Манчестер сіті» знищив «Спортінг» в 1/8 фіналу турніру

    Другий матч зі&nbsp;&laquo;Спортінгом&raquo; стане для&nbsp;&laquo;Манчестер Сіті&raquo; легкою прогулянкою - Ліга чемпіонів. «Манчестер сіті» знищив «Спортінг» в 1/8 фіналу турніру
    Другий матч зі «Спортінгом» стане для «Манчестер Сіті» легкою прогулянкою
    фото: УЄФА

    Український захисник англійського клубу Олександр Зінченко з’явився на полі в другому таймі

    «Манчестер Сіті» практично зняв питання про переможця в двобої з португальським «Спортінгом» в 1/8 ліги чемпіонів. Англійці грали в гостях і забили супернику п’ять м’ячів.

    На 7-й хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник «Манчестер Сіті» Ріяд Марез. Головний арбітр матчу Срджан Йованович підтвердив взяття воріт після перегляду VAR. Через 10 хвилин хавбек «містян» Бернарду Сілва зміцнив перевагу гостей у рахунку. На 32-й хвилині третій гол «Манчестер Сіті» забив півзахисник Філ Фоден. На 44-й хвилині зустрічі Сілва оформив дубль.

    На початку другого тайму Сілва знову відправив м'яч у ворота «Спортінга», проте після перегляду VAR було зафіксовано офсайд і взяття воріт було скасовано. На 58-й хвилині форвард «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінг встановив підсумковий рахунок матчу.

    Український захисник англійської команди Олександр Зінченко з’явився на полі на 61-й хвилині.

    Матч-відповідь відбудеться 9 березня в Манчестері.

    Тим часом «ПСЖ» взяв гору над «Реалом», Мессі не реалізував пенальті.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті ФК «Спортінґ» (Лісабон)
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    Ліга чемпіонів. «Манчестер сіті» знищив «Спортінг» в 1/8 фіналу турніру