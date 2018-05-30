ЗМІ: У «Шахтар» переходить ще один португальський спеціаліст

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Жозе Боту. Фото взяте з twitter.com

Стверджується, що Жозе Боту працюватиме у донецькому клубі

У «Бенфіці» відбудуться кадрові зміни – посаду головного скаута займе Педру Феррейра, який раніше працював з молодіжною командою.

Це пов'язано з відходом провідного спеціаліста Жозе Боту у донецький «Шахтар», інформує португальський журналіст видань Goal і O Jogo Бруну Андраде.

Mais sobre o Benfica: Pedro Ferreira, membro da prospecção do juvenis, vai assumir o posto de scout dos profissionais deixado por José Boto, que acertou com o Shakhtar Donetsk — Bruno Andrade (@brunoandrd) 30 травня 2018 р.

«Ментальність гравця дуже важлива. Коли бачиш футболіста на полі, то можеш отримати загальне уявлення, але коли я з ним розмовляю, то намагаюся зрозуміти його психологічні характеристики. Ментальність може змінювати вартість футболіста від двох до восьми мільйонів», - такі принципи філософії скаутингу від Боту.

На його думку, найголовніше у пошуку молодих футболістів – їхня технічна оснащеність і система прийняття рішень на полі.

«Клуб, який бачить у гравцеві лише темп і міць, заплатить за свою помилку», - вважає Боту.

Джерело: Террикон