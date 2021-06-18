Еріксену, який знепритомнів на полі у матчі Євро, зробили операцію і виписали з лікарні

Шанси на те, що гравець гратиме у футбол, невеликі

Крістіан Еріксен, у якого зупинилося серце у матчу чемпіонату Європи Данія – Фінляндія, вдало переніс операцію на серці та вже виписаний з лікарні! Лідеру данської збірної хірурги встановили під шкіру дефібрилятор, який буде регулювати і слідкувати за серцевою аритмією. Як повідомляють медики, причиною втрати свідомості став міокардит. Наразі не відомо, апарат встановлено тимчасово чи на все життя.

Згідно медичного протоколу футболістам, які грають в Італії, заборонено виходити на поле з подібними пристроями життєзабезпечення. Тож, не виключено, що Еріксен буде змушений залишити «Інтер». Якщо, звичайно, вирішить продовжувати футбольну кар’єру. Хоча шанси на це невеликі. Певний час він перебуватиме під наглядом лікарів.

Матч першого туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії був перерваний через втрату свідомості Еріксеном, якого вдалося врятувати. Футболіста госпіталізували, згодом його стан стабілізувався, а лікарі порадили Крістіану встановити спеціальний апарат - імплантованого дефібрилятора серця. Це пристрій, який не дозволяє серцю раптово зупинятися.

Зустріч Данії та Фінляндії була відновлена через дві години і завершилася перемогою фінів з рахунком 1:0.