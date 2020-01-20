Знаменитий мотогонщик Россі програв позов сім’ї з Молдови



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Валентино Россі motorsport.com

Спортсмена зобов’язали виплатити їй 34 тисячі євро

Багаторазовий чемпіон MotoGP Валентино Россі програв судовий позов сім’ї Віктора Унту та Зінаїди Жиган з Молдови, інформує Motosport.

Раніше ця пара працювала обслугою на віллі Россі в Італії. Батько Россі звільнив родину 2016 року. Молдовани звернулися до суду, вимагаючи компенсувати 114 тисяч євро, за борги по зарплатні, понаднормову роботу та звільнення без попередження.

Адвокати мотогонщика висунули зустрічний позов та виграли його. Суд відхилив позов найманих працівників та зобов’язав їх виплатити 16 тисяч євро судових видатків. Однак ті подали апеляцію, яку суд частково задовольнив. Понаднормову роботу довести не вдалося, а за звільнення без попередження суд зобов’язав Россі виплатити колишній обслузі 34 тисячі євро.

Відтак тепер у спортсмена є три доби на оскарження цього рішення.