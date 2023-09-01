«Зоря» дізналася суперників по групі Ліги конференцій
Луганський клуб потрапив до квартету B, де зіграє проти бельгійського «Гента», ізраїльського «Маккабі» та ісландського «Брейдабліка»
У п'ятницю, 1 вересня, пройшли жеребкування групового етапу Ліги Європи та Ліги конференцій. Про це повідомляє Sport.ua.
У групі Ліги конференцій виступатиме українська «Зоря». Луганський клуб потрапив до квартету B, де зіграє проти бельгійського «Гента», ізраїльського «Маккабі» та ісландського «Брейдабліка».
Результати жеребкування Ліги конференцій:
- Група A: «Лілль», «Слован» Братислава, «Олімпія» Любляна, «Клаксвік»;
- Група B: «Гент», «Маккабі» Тель-Авів, «Зоря», «Брейдаблік»;
- Група C: «Динамо» Загреб, «Вікторія» Пльзень, «Астана», «Балкані»;
- Група D: «Брюгге», «Буде-Глімт», «Бешикташ», «Лугано»;
- Група E: АЗ, «Астон Вілла», «Легія», «Зрінськи»;
- Група F: «Ференцварош», «Фіорентина», «Генк», «Чукарічки»;
- Група G: «Айнтрахт», ПАОК, ХІК, «Абердін»;
- Група H: «Фенербахче», «Лудогорець», «Спартак» Трнава, «Норшелланн»;
Результати жеребкування Ліги Європи:
- Група A: «Вест Гем», «Олімпіакос», «Фрайбург», ТСЦ «Бачка-Топола»;
- Група B: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК.
- Група C: «Рейнджерс», «Бетіс», «Спарта», «Аріс» Лімассол;
- Група D: «Аталанта», «Спортінг», «Штурм», «Ракув»;
- Група E: «Ліверпуль», ЛАСК, «Юніон», «Тулуза»;
- Група F: «Вільярреал», «Ренн», «Маккабі» Хайфа, «Панатінаїкос»;
- Група G: «Рома», «Славія», «Шериф», «Серветт»;
- Група H: «Байєр», «Карабах», «Мольде», «Хеккен».
Нагадаємо, потрапила до групового етапу Ліги конференцій після того, як програла в раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи чеської "Славії". Перші матчі групового етапу відбудуться 21 вересня.
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