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«Шахтар» дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів: у Монако відбулася жеребкування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Шахтар» дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів: у Монако відбулася жеребкування
Перший тур групового етапу запланований на 19-20 вересня
фото: УЄФА

«Шахтар» перед жеребкуванням потрапив до третього кошику за клубним рейтингом УЄФА

На груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24 донецький «Шахтар» зустрінеться з іспанською «Барселоною», португальським «Порту» та бельгійським «Антверпеном». Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на результати жеребкування.

Жеребкування відбулося ввечері 31 серпня у Монако. Князівство прийняло церемонію після трирічної паузи.

«Шахтар» перед жеребкуванням потрапив до третього кошику за клубним рейтингом УЄФА. Це унеможливило зустрічі «гірників» із данським «Копенгагеном», нідерландським ПСВ, белградською «Црвеною Звездою», римським «Лаціо», португальською «Брагою», італійським «Міланом» і австрійським «Зальцбургом».

«Шахтар» опинився в групі H. Там суперниками донеччан будуть «Барселона», «Порту» та «Антверпен». Перший тур групового етапу запланований на 19-20 вересня, а фінальні протистояння відбудуться 12-13 грудня. Розклад матчів «гірників» з'явиться згодом.

Торік «Шахтар» потрапив до квартету з РБ «Лейпциг», шотландським «Селтіком» і мадридським «Реалом». Український гранд розпочав із розгрому німців і нічиєї з «кельтами», але потім зазнав двох поразок і фінішував на 3-й сходинці. Загалом донеччани набрали шість очок.

Раніше повідомлялося, що бразильський вінгер Давід Нерес, який покинув «Шахтар» після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та перейшов у «Бенфіку», близький до відходу з португальського гранда. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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