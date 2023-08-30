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Олімпійський призер Сергій Бубка потрапив до реєстру Zрадників Руху «Чесно»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Олімпійський призер Сергій Бубка потрапив до реєстру Zрадників Руху «Чесно»
Бізнес, серед власників якого досі значиться Сергій Бубка, продовжує роботу у тимчасово окупованому Донецьку
фото з відкритих джерел

Одна з записаних на Бубку компаній отримує підряди у росіян на тимчасово окупованих територіях та продає їм пальне

Колишнього очільника Національного Олімпійського комітету Сергія Бубку та його брата, ексрегіонала Василя Бубку Рух «Чесно» вніс до реєстру зрадників за співпрацю з окупантами.

Одна з записаних на Бубку компаній отримує підряди у росіян на тимчасово окупованих територіях та продає їм пальне. Про це стало відомо з розслідування журналістів. Бізнес, серед власників якого досі значиться Сергій Бубка, продовжує роботу у тимчасово окупованому Донецьку, де, за словами самого спортсмена, у нього залишилися матір та старший брат.

Інформація про Сергія Бубку з російських реєстрів
Інформація про Сергія Бубку з російських реєстрів
фото: Рух «Чесно»

Так, ТОВ «Фірма «Монблан» занесене до російських реєстрів з однією відмінністю від української інформації: зі співзасновників прибрано матір, але залишилися сам Сергій Бубка та його брат Василь. У 2023 році «Монблан» почав брати участь у російських тендерах. Bihus.Info знайшли три тендери на постачання пального. Також на тимчасово окупованих територіях працюють заправки фірми «Монблан». 

Сам Бубка на розслідування ніяк не зреагував, але зреагували Служба безпеки та Бюро економічної безпеки. СБУ почала досудове розслідування про зв'язки компанії Сергія Бубки з РФ. Слідчі вивчають питання, чи мали місце з боку засновників і представників ТОВ «Фірма «Монблан» умисні дії, спрямовані на допомогу країні-агресору з метою заподіяння шкоди Україні.

Окрім медалей та перемог у спорті, Сергій Бубка має звання Героя України. Це вже не перший фігурант Реєстру Zрадників із таким високим званням. 

Фігуранти реєстру Zрадників Руху «Чесно»
Фігуранти реєстру Zрадників Руху «Чесно»
фото: Рух «Чесно»

Нагадаємо, журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами. «Монблан» – давній родинний бізнес екс-президента НОК. Це компанія, основним видом діяльності якої є торгівля пальним.

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування.

До слова, російські компанії, якими за офіційними документами Сергій Бубка володіє разом з братом, укладають нові контракти з окупантами.

Читайте також: «Де тобі на*рав Бубка». Як гучне журналістське розслідування посварило українських спортсменів
Теги: окупанти спорт бізнес Сергій Бубка реєстр

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