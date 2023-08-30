Олімпійський призер Сергій Бубка потрапив до реєстру Zрадників Руху «Чесно»

Одна з записаних на Бубку компаній отримує підряди у росіян на тимчасово окупованих територіях та продає їм пальне

Колишнього очільника Національного Олімпійського комітету Сергія Бубку та його брата, ексрегіонала Василя Бубку Рух «Чесно» вніс до реєстру зрадників за співпрацю з окупантами.

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Одна з записаних на Бубку компаній отримує підряди у росіян на тимчасово окупованих територіях та продає їм пальне. Про це стало відомо з розслідування журналістів. Бізнес, серед власників якого досі значиться Сергій Бубка, продовжує роботу у тимчасово окупованому Донецьку, де, за словами самого спортсмена, у нього залишилися матір та старший брат.

Інформація про Сергія Бубку з російських реєстрів фото: Рух «Чесно»

Так, ТОВ «Фірма «Монблан» занесене до російських реєстрів з однією відмінністю від української інформації: зі співзасновників прибрано матір, але залишилися сам Сергій Бубка та його брат Василь. У 2023 році «Монблан» почав брати участь у російських тендерах. Bihus.Info знайшли три тендери на постачання пального. Також на тимчасово окупованих територіях працюють заправки фірми «Монблан».

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Сам Бубка на розслідування ніяк не зреагував, але зреагували Служба безпеки та Бюро економічної безпеки. СБУ почала досудове розслідування про зв'язки компанії Сергія Бубки з РФ. Слідчі вивчають питання, чи мали місце з боку засновників і представників ТОВ «Фірма «Монблан» умисні дії, спрямовані на допомогу країні-агресору з метою заподіяння шкоди Україні.

Окрім медалей та перемог у спорті, Сергій Бубка має звання Героя України. Це вже не перший фігурант Реєстру Zрадників із таким високим званням.

Фігуранти реєстру Zрадників Руху «Чесно» фото: Рух «Чесно»

Нагадаємо, журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами. «Монблан» – давній родинний бізнес екс-президента НОК. Це компанія, основним видом діяльності якої є торгівля пальним.

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування.

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До слова, російські компанії, якими за офіційними документами Сергій Бубка володіє разом з братом, укладають нові контракти з окупантами.