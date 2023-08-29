Всесвітня федерація бадмінтону допустила росіян та білорусів до змагань

Спортсмени з Росії та Білорусі зможуть брати участь у міжнародних змаганнях починаючи з 26 лютого 2024 року

Рада BWF дозволила спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у змаганнях під нейтральним прапором

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях як індивідуальним нейтральним спортсменам, починаючи з 26 лютого 2024 року. Про це йдеться на сайті BWF.

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Рада BWF проголосувала за затвердження нормативної бази, яка дозволяє спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Для проведення належної перевірки та ретельного вивчення всіх умов повернення буде створено комісію з визначення вимог до спортсменів. Згодом BWF здійснюватиме контроль за поведінкою індивідуальних нейтральних спортсменів та спостерігатиме за дотриманням ними цих умов.

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У вересні спортсмени почнуть подавати заявки на відповідність вимогам, після чого почнеться процес перевірки. Після цього схвалені спортсмени підлягатимуть жорсткій перевірці на допінг. Повернутися до участі у змаганнях спортсмени зможуть в лютому 2024 року.

Якщо поведінка окремого спортсмена порушуватиме критерії прийнятності, які використовуються для повернення, BWF залишає за собою право ще раз переглянути його статус.