Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Всесвітня федерація бадмінтону допустила росіян та білорусів до змагань

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Всесвітня федерація бадмінтону допустила росіян та білорусів до змагань
Спортсмени з Росії та Білорусі зможуть брати участь у міжнародних змаганнях починаючи з 26 лютого 2024 року
фото з відкритих джерел

Рада BWF дозволила спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у змаганнях під нейтральним прапором

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях як індивідуальним нейтральним спортсменам, починаючи з 26 лютого 2024 року. Про це йдеться на сайті BWF.

Рада BWF проголосувала за затвердження нормативної бази, яка дозволяє спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Для проведення належної перевірки та ретельного вивчення всіх умов повернення буде створено комісію з визначення вимог до спортсменів. Згодом BWF здійснюватиме контроль за поведінкою індивідуальних нейтральних спортсменів та спостерігатиме за дотриманням ними цих умов.

У вересні спортсмени почнуть подавати заявки на відповідність вимогам, після чого почнеться процес перевірки. Після цього схвалені спортсмени підлягатимуть жорсткій перевірці на допінг. Повернутися до участі у змаганнях спортсмени зможуть в лютому 2024 року.

Якщо поведінка окремого спортсмена порушуватиме критерії прийнятності, які використовуються для повернення, BWF залишає за собою право ще раз переглянути його статус.

Читайте також: Лукашенко вигадав пояснення недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань
Теги: спорт російські спортсмени бадмінтон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор загинув у 57 років
Хвилина мовчання: згадаймо заслуженого тренера Ігоря Осьмака
31 липня, 09:00
Нагородження Олександра Бондарева як переможця Чемпіонату Європи 2023 відбудеться у грудні на загальній церемонії FIA
14-річний українець вперше здобув титул чемпіона Європи з картингу
31 липня, 14:16
Ломаченко відмовився проводити найближчий бій, у якому він мав зустрітися з американцем Шакуром Стівенсоном
Ломаченко відмовився битися з американським боксером через війну в Україні
11 серпня, 15:14
Кріштіану Роналду двічі забив у фінальному матчі арабської Ліги чемпіонів
Роналду виграв арабську Лігу чемпіонів
13 серпня, 10:49
За 200 метрів від фінішу човен наших спортсменів з Ковеля затопило хвилею від суперників
Українці на чемпіонату світу з веслування фінішували в затопленому човні
13 серпня, 19:15
Спортсмен з Естонії встановив новий світовий рекорд
Прогулянка на висоті 40 поверхів: естонець встановив небезпечний рекорд (фото)
8 серпня, 07:37
Серце Ганни Різатдінової вільне
«Дякую війні». Гімнастка Різатдінова розповіла про розлучення з коханим
11 серпня, 18:20
Доньки Сергія Шойгу
Чим займаються доньки Шойгу: розслідування (фото)
17 серпня, 15:28
У столиці відбувся фінальний етап змагань «Київ Незламний» для військовослужбовців та ветеранів
Військовослужбовці та ветерани позмагалися у фінальному конкурсі «Київ Незламний» (фото)
20 серпня, 23:21

Новини

Всесвітня федерація бадмінтону допустила росіян та білорусів до змагань
Всесвітня федерація бадмінтону допустила росіян та білорусів до змагань
Українка стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Українка стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Стала відома зарплата в Саудівській Аравії екстренера суперника збірної України
Стала відома зарплата в Саудівській Аравії екстренера суперника збірної України
Тренер «Динамо» Луческу відповів на звинувачення в расизмі
Тренер «Динамо» Луческу відповів на звинувачення в расизмі
Скандал у світовому футболі. ФІФА порушила справу за «сексуальне насилля» на полі
Скандал у світовому футболі. ФІФА порушила справу за «сексуальне насилля» на полі
Наступний бій із Дюбуа: боксер Усик відповів жартом
Наступний бій із Дюбуа: боксер Усик відповів жартом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
20K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
15K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
11K
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити
9184
Смерть полковника СБУ: з'явилися фото з кабінету правоохоронця
7645
Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії

Новини

Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Сьогодні, 14:41
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту