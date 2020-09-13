«Зоря» зазнала другої поспіль поразки на старті Прем’єр-ліги



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Голкіпер «Зорі» після чергового сейву Twitter Зорі

Підопічні Віктора Скрипника невдало стартували в чемпіонаті

У Запоріжжі на «Славутич-Арені» луганська «Зоря» мінімально поступилася «Маріуполю» (0:1).

На початку матчу більш активними виглядали гравці приазовської команди. На шостій хвилині після рикошету Фаворова м’яч у стрибку з-під поперечини на кутовий перевів кіпер луганчан Микита Шевченко. На удар Кірюханцева Шевченко також зреагував та зафіксував м’яч у руках. На 13 хвилині центрбек Сагуткін перевірив стійку воріт «Зорі» ударом головою.

Першу відповідь «Зоря» створила на 16 хвилині – точну передачу Кочергіна не реалізував Артем Громов, який з близької відстані поцілив у воротаря.

У дебюті другого тайму команди одразу обмінялися гольовими моментами. Пас воротарю у «Маріуполя» завершилася обрізкою, але Юрченко не зумів поцілити у майже порожні ворота суперника. В іншій рамці воріт Микита Шевченко здійснив черговий сейв після удару з ближньої дистанції від Кулакова.

Гості продовжували тиснути на ворота «Зорі» і створювали момент за моментом. Ще один сейв Шевченка відбувся після удару Кулакова, а Топалов не зумів поцілити майже у порожню рамку воріт при добиванні. Але вже у наступній атаці Шевченко був безсилим – Топалов домігся свого на 62 хвилині.

Відквитати відставання номінальні господарі могли на 78 хвилині, але Єгор Назарина із убивчої позиції поцілив над поперечиною воріт. За чотири хвилини до кінця гри Данило Ігнатенко залишив свої партнерів у десятьох. Опорний півзахисник «Маріуполя» отримав другу жовту картку.

Отже, «Маріуполь» провів 300-й гостьовий матч в УПЛ і здобув 60-ту виїзну перемогу – перші три очки у сезоні.

Зазначимо, що луганці на своєму полі забивали до цього моменту гол в чемпіонатах із 19 жовтня 2019 року впродовж 12-ти ігор. Клуб не набрав жодного пункту в турнірній таблиці.