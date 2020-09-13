«Минай» здобув перемогу у дебютній грі в Прем’єр-лізі (відео)



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Результат матчу «Минай» - «Олександрія» Twitter Олександрії

Новачок зумів втримати перемогу у грі із досвідченим суперником

Дебютант Української Прем’єр-ліги «Минай» з мінімальною перевагою 1:0 обіграв «Олександрію» у матчі другого туру змагань.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub) 13 Сен 2020 в 3:49 PDT

У зустрічі, яка відбулася на стадіоні «Авангард» в Ужгороді, взяття воріт відбулося вже на четвертій хвилині. Однак арбітр скасував гол «Олександрії» через офсайд.

На 26 хвилині Богдан Мишенко здійснив дальній удар по воротам новачка Прем’єр-ліги. М’яч летів по центру і воротар з ним впорався. Трохи згодом Євген Банада міг відкрити рахунок на 31 хвилині, але його удар головою прийшовся трохи вище поперечини.

Не використав свої моменти, «Олександрія» поплатилася пропущеним м’ячем. Нападник Антон Шиндер став автором першого голу в історії «Минаю» в Прем’єр-лізі. Фактурний гравець виграв боротьбу на другому поверсі та засмутив голкіпера.

На 57 хвилині у карній зоні «Олександрії» сталась «пожежа» – під удар Нурієва у підкат кинулися два гравці олександрійців.

На 73 хвилині Андрій Попович здійснив сейв після гострого удару головою Кирила Ковальця – м’яч пішов на кутовий. Ковалець був активним у ці хвилини і завдав ще дальнього пострілу – м’яч пройшов вище воріт. У компенсований час Данило Книш згаяв шанс подвоїти рахунок. Гравець обіграв воротаря, але не зумів поцілити у рамку воріт.

Зауважимо, що в «Олександрії» перервалася гольова клубна рекордна серія, яка тривала в чемпіонатах 18 ігор – 36 м’ячів.

Крім того додамо, у турнірній таблиці у обох клубів по три очки. Проте «Минай» має гру в запасі.