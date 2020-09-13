  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Промах року: одноклубник Шведа не забив у порожні ворота (відео)

    • Розсилка
    17-річний Вранкс - Промах року: одноклубник Шведа не забив у порожні ворота (відео)
    17-річний Вранкс
    Світлина - transfermarkt.nl

    Кумедний епізод стався у матчі чемпіонату Бельгії з футболу

    Півзахисник «Мехелена» Астер Вранкс відзначився неймовірним промахом в протистоянні п’ятого туру чемпіонату Бельгії з футболу проти «Остенде».

    На 67-й хвилині після невдалої гри голкіпера гостей м'яч відскочив до Вранксу. 17-річний хавбек залишився один на один з порожніми воротами, але забити гол з метрової дистанції не зміг. Футболіст хотів пробити, але замість цього у нього нога пішла трохи вперед, і він наступив на ігровий снаряд після чого футболіст протилежного колективу вибив м’яч на кутовий.

    Така помилка гравця коштувала команді поразки. «Мехелен» пропустив в компенсований час до гри (0:1).

    Варто відзначити, що український легіонер «Мехелена» Мар'ян Швед не потрапив у заявку на гру.

    Читайте також: «Минай» здобув перемогу у дебютній грі в Прем’єр-лізі (відео).
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Мар'ян Швед ФК «Мехелен»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ