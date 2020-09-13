Промах року: одноклубник Шведа не забив у порожні ворота (відео)



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17-річний Вранкс Світлина - transfermarkt.nl

Кумедний епізод стався у матчі чемпіонату Бельгії з футболу

Півзахисник «Мехелена» Астер Вранкс відзначився неймовірним промахом в протистоянні п’ятого туру чемпіонату Бельгії з футболу проти «Остенде».

На 67-й хвилині після невдалої гри голкіпера гостей м'яч відскочив до Вранксу. 17-річний хавбек залишився один на один з порожніми воротами, але забити гол з метрової дистанції не зміг. Футболіст хотів пробити, але замість цього у нього нога пішла трохи вперед, і він наступив на ігровий снаряд після чого футболіст протилежного колективу вибив м’яч на кутовий.

Така помилка гравця коштувала команді поразки. «Мехелен» пропустив в компенсований час до гри (0:1).

Варто відзначити, що український легіонер «Мехелена» Мар'ян Швед не потрапив у заявку на гру.