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    «Зоря» програла «Маріуполю», нанісши 27 ударів по воротах (відео)

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    &laquo;Маріуполь&raquo; відновив інтригу - «Зоря» програла «Маріуполю», нанісши 27 ударів по воротах (відео)
    «Маріуполь» відновив інтригу
    УПЛ

    Інтрига в боротьбі за місця в Лізі Європи відновилася

    У стартовому матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги зустрічалися двоє претендентів на місце в Лізі Європи - четверта команда «Зоря» приймала п'ятий «Маріуполь». П'ять очок переваги давали луганцям право грати внічию. Однак азовці завдяки єдиному голу досвідченого нападника Руслана Фоміна перемогли і тепер реально претендують на четверте місце.

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    Варто зазначити, що по ходу матчу домінували луганці. Вони нанесли 27 ударів у напрямку воріт суперників, тоді як маріупольці - лише три. Але ефективність атак годі й порівнювати...

    «Зоря» (Луганськ) - «Маріуполь» - 0:1

    Гол: 0:1 - Руслан Фомін (34)

    «Зоря»: Микита Шевченко - Олександр Караваєв (к), Віталій Вернидуб, Чеберко, Богдан Михайличенко - Леван Арвеладзе, Ігор Чайковський (Сілас, 82) - Артем Громов (Луньов, 46), Леднєв, Хомченовський - Будківський (Неманья Івановіч, 61). Тренер - Юрій Вернидуб
    «Маріуполь»: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Сергій Яворський (к), Олексій Биков – Данило Ігнатенко, Піхальонок - Олександр Зубков (Сікан, 90+2), Мішньов, Чурко (Ігор Тищенко, 75)  – Руслан Фомін (Борячук, 68). Тренер – Олександр Бабич

    Судді: Олександр Дердо (Чорноморськ) - Павлінов, Віталій Сухін (обидва - Одеса)
    Попередження: Віталій Вернидуб (64) -  Олександр Зубков (32), Чурко (45+1)

    4 травня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

    «Зоря» (Луганськ) - «Маріуполь» - 0:1

    Після п'яти турів «Маріуполь» з 36-ма очками залишається п'ятим, відстаючи від «Зорі» на два очки і випереджаючи «Львів» на п'ять. До завершення чемпіонату залишилося п'ять турів.

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    Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» ФК «Зоря» Юрій Вернидуб Віталій Сухін Віталій Вернидуб Богдан Михайличенко Сілас Артем Громов Олександр Караваєв Леван Арвеладзе Ігор Чайковський Дмитро Хомченовський Неманья Івановіч Олександр Бабич Олександр Зубков Данило Ігнатенко Максим Луньов Богдан Леднєв Сергій Яворський Олександр Піхальонок Дмитро Мішньов Андрій Борячук
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