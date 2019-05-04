«Зоря» програла «Маріуполю», нанісши 27 ударів по воротах (відео)



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«Маріуполь» відновив інтригу УПЛ

Інтрига в боротьбі за місця в Лізі Європи відновилася

У стартовому матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги зустрічалися двоє претендентів на місце в Лізі Європи - четверта команда «Зоря» приймала п'ятий «Маріуполь». П'ять очок переваги давали луганцям право грати внічию. Однак азовці завдяки єдиному голу досвідченого нападника Руслана Фоміна перемогли і тепер реально претендують на четверте місце.

Варто зазначити, що по ходу матчу домінували луганці. Вони нанесли 27 ударів у напрямку воріт суперників, тоді як маріупольці - лише три. Але ефективність атак годі й порівнювати...

«Зоря» (Луганськ) - «Маріуполь» - 0:1

Гол: 0:1 - Руслан Фомін (34)

«Зоря»: Микита Шевченко - Олександр Караваєв (к), Віталій Вернидуб, Чеберко, Богдан Михайличенко - Леван Арвеладзе, Ігор Чайковський (Сілас, 82) - Артем Громов (Луньов, 46), Леднєв, Хомченовський - Будківський (Неманья Івановіч, 61). Тренер - Юрій Вернидуб

«Маріуполь»: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Сергій Яворський (к), Олексій Биков – Данило Ігнатенко, Піхальонок - Олександр Зубков (Сікан, 90+2), Мішньов, Чурко (Ігор Тищенко, 75) – Руслан Фомін (Борячук, 68). Тренер – Олександр Бабич

Судді: Олександр Дердо (Чорноморськ) - Павлінов, Віталій Сухін (обидва - Одеса)

Попередження: Віталій Вернидуб (64) - Олександр Зубков (32), Чурко (45+1)

4 травня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

«Зоря» (Луганськ) - «Маріуполь» - 0:1

Після п'яти турів «Маріуполь» з 36-ма очками залишається п'ятим, відстаючи від «Зорі» на два очки і випереджаючи «Львів» на п'ять. До завершення чемпіонату залишилося п'ять турів.