  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишнього тренера «Карпат», «Металіста» та «Маріуполя» довічно відлучено від футболу за договірні матчі

    • Розсилка
    Олександр Севидов - Колишнього тренера «Карпат», «Металіста» та «Маріуполя» довічно відлучено від футболу за договірні матчі
    Олександр Севидов
    Главред

    Українського 49-річного фахівця покарано за організацію та участь в договірних матчах

    Відомий український футбольний тренер Олександр Севидов отримає довічну дискваліфікацію за організацію та участь в договірних матчах.

    Про це повідомив ведучий програми «Великий футбол», директор телеканалів «Футбол» Олександр Денисов.

    «Минулого тижня вперше в історії українського футболу позбавлено професіонального статусу викритий у шахрайстві клуб ФК «Суми». У ході розслідування назавжди відлучать двох функціонерів. Це президент «Сум» Ростислав Козар та колишній уже тренер, який працював у багатьох клубах, Олександр Севидов. Рішення про їхню дискваліфікацію з’явиться найближчим часом», - передає слова Денисова Footballua.tv.

    Нагадаємо, раніше Олександр Севидов очолював команди найвищого дивізіону чемпіонату України «Карпати», «Металіст» та «Маріуполь».

     Читайте також: Український футбольний клуб позбавлений професійного статусу за участь у договірних матчах
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Маріуполь» ФК Карпати ФК «Металіст»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ