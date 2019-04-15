Колишнього тренера «Карпат», «Металіста» та «Маріуполя» довічно відлучено від футболу за договірні матчі
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Українського 49-річного фахівця покарано за організацію та участь в договірних матчах
Відомий український футбольний тренер Олександр Севидов отримає довічну дискваліфікацію за організацію та участь в договірних матчах.
Про це повідомив ведучий програми «Великий футбол», директор телеканалів «Футбол» Олександр Денисов.
«Минулого тижня вперше в історії українського футболу позбавлено професіонального статусу викритий у шахрайстві клуб ФК «Суми». У ході розслідування назавжди відлучать двох функціонерів. Це президент «Сум» Ростислав Козар та колишній уже тренер, який працював у багатьох клубах, Олександр Севидов. Рішення про їхню дискваліфікацію з’явиться найближчим часом», - передає слова Денисова Footballua.tv.
Нагадаємо, раніше Олександр Севидов очолював команди найвищого дивізіону чемпіонату України «Карпати», «Металіст» та «Маріуполь».