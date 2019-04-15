Колишнього тренера «Карпат», «Металіста» та «Маріуполя» довічно відлучено від футболу за договірні матчі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Севидов Главред

Українського 49-річного фахівця покарано за організацію та участь в договірних матчах

Відомий український футбольний тренер Олександр Севидов отримає довічну дискваліфікацію за організацію та участь в договірних матчах.

Про це повідомив ведучий програми «Великий футбол», директор телеканалів «Футбол» Олександр Денисов.

«Минулого тижня вперше в історії українського футболу позбавлено професіонального статусу викритий у шахрайстві клуб ФК «Суми». У ході розслідування назавжди відлучать двох функціонерів. Це президент «Сум» Ростислав Козар та колишній уже тренер, який працював у багатьох клубах, Олександр Севидов. Рішення про їхню дискваліфікацію з’явиться найближчим часом», - передає слова Денисова Footballua.tv.

Нагадаємо, раніше Олександр Севидов очолював команди найвищого дивізіону чемпіонату України «Карпати», «Металіст» та «Маріуполь».

Читайте також: Український футбольний клуб позбавлений професійного статусу за участь у договірних матчах