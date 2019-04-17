Шокова терапія: сільська команда першої ліги б'є «Зорю» і виходить у фінал Кубка України

«Інгулець» переписав історію Укрінформ

«Інгулець» став першим в незалежній українській історії клубом нижчого дивізіону, який пробився до кубкового фіналу

Практика показує, що такі події стаються раз на 50 років. А, можливо, рідше. Саме 50 років тому львівські «Карпати», команда другої групи класу А (нинішнього аналогу першої ліги) здобула Кубок СССР. За всю історію совєцького футболу таких аналогів більше не було. Як не було досі й у футболі незалежної України. Максимумом клубів першої чи другої ліг у Кубку нашої держави досі були півфінали.

«Інгулець» - команда першої ліги з селища Петрове на Кропивниччині. У чвертьфіналі Кубка України-2018/2019 вона стала на шляху згадуваних «Карпат», які мріяли відзначити ювілей свіжим кубковим тріумфом. Тепер настала черга луганської «Зорі», яка в чемпіонаті України теж виступає не надто переконливо, вже втратила шанси на медалі і сподівалася на перемогу в другому за статусом національному турнірі.

«Інгулець» (Петрове) - «Зоря» (Луганськ) - 2:1

Голи: 1:0 - Євген Запорожець (16). 2:0 - Щедрий (39). 2:1 - Чеберко (45+1)

«Інгулець»: Антон Ситников - Денис Балан, Віталій Павлов, Максим Ковальов, Синьогуб - Лупашко (к) - Ніка Січинава (Писко, 85), Євген Запорожець, Владислав Клименко, Щедрий (Олександр Козак, 79) - Олександр Мішуренко (Сула, 74). Тренер - Сергій Лавриненко

«Зоря»: Луїс Феліпе - Тимчик (Владислав Кабаєв, 57), Віталій Вернидуб, Чеберко, Богдан Михайличенко - Сілас, Леван Арвеладзе - Олександр Караваєв (к), Леднєв (Артем Громов, 73), Луньов (Хомченовський, 52) - Будківський. Тренер - Юрій Вернидуб

Суддя: Дмитро Кутаков (Бровари)

Попередження: Віталій Павлов (50), Антон Ситников (88), Сула (90+6) - Леван Арвеладзе (30), Віталій Вернидуб (33)

17 квітня. Петрове. Стадіон «Інгулець»

«Інгулець» нав'язав досвідченішим і майстернішим гостям жорстку боротьбу і дуже швидко повів у рахунку. Денис Балан пройшов по правому флангу і віддав передачу в район одинадцятиметрової позначки - Євген Запорожець пробив точно в кут. 1:0.

Другий м'яч Артем Щедрий забив наприкінці першого тайму, в стилі Андрія Шевченка зразка 1999 року в московських «Лужниках». Після удару зі штрафного метрів з 40-ка м'яч по високій дузі оминув своїх і чужих, вдарився в газон і влетів у кут. Воротар Луїс Феліпе залишився стояти, мов зачарований і кинувся, коли вже було пізно - 2:0.

«Інгулець» був близьким до того, щоб піти на перерву з комфортною перевагою, однак на першій з чотирьох компенсованих хвилин оборонець Максим Чемберко з допомогою рикошету від ноги суперника таки спрямував м'яч за спину Антона Ситникова - 2:1.

У «Зорі» на порятунок був цілий тайм. Усю другу половину команда Юрія Вернидуба провела на половині суперників, мала кілька зручних нагод відзначитися, однак загалом оборонялися господарі грамотно і до пожеж у власних володіннях доводили справу вкрай рідко. А тому можна сказати, що цю перемогу «Інгулець» заслужив.

Таким чином, «Інгулець» вийшов до фіналу Кубка України, де зіграє з переможцями пари СК «Дніпро-1» - «Шахтар», які розпочнуть свій матч о 18:30.