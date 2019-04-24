«Олександрія» завдяки пенальті перемогла вдома «Маріуполь» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рустам Худжамов двічі пропустив в Олександрії ФК Олександрія

Вирішальними в поєдинку 25 туру стали голи в першому таймі

«Олександрія» - «Маріуполь» - 2:1

Голи: 1:0 – Банада (20). 1:1 – Вакула (23). 2:1 – Гречишкін (32, з пенальті).

«Олександрія»: Паньків, Цуриков, Шендрик, Бабогло, Пашаєв, Гречишкін (Запорожан, 46), Банада, Полярус, Ковалець (Довгий, 81), Лучкевич (Задерака, 71), Сітало. Тренер – Володимир Шаран.

«Маріуполь»: Худжамов, Биков, Яворський, Дава, Полегенько, Вакула, Федорчук (Борячук, 17), Піхальонок, Зубков, Мішнєв, Сікан (Чурко, 60). Тренер – Олександр Бабич.

Судді: Абдула – Трехліб, Жарий, Бондар.

Попередження: Запорожан (65) – Яворський (19), Зубков (62), Биков (66), Піхальонок (82).

Після спокійного початку зустрічі господарі кілька разів намагалися загострити розвиток подій. У підсумку затяжна атака на 20-й хвилині завершилася другим темпом прострілом з флангу, на який спритніше відгукнувся Банада, впритул пробивши гокіпера гостей.

Гол Банади

Втім уже за три хвилини рахунок зрівнявся. Гості також з другої спроби завершили взяттям воріт свою атаку. Вакула пробив точно в кут.

Гол Вакули

Ще до перерви господарі знову вийшли вперед. Арбітра призначив пенальті, який чітко реалізував Гречишкін.

Гол Гречишкіна

Цей гол виявився вирішальним у матчі. За весь другий тайм рахунок не змінився. Відтак «Олександрія» здобула 14-ту перемогу в чемпіонаті України, зберігаючи третю сходинку турнірної таблиці чемпіонської групи. «Маріуполь» опустився на п’яте місце.