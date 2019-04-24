  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Олександрія» завдяки пенальті перемогла вдома «Маріуполь» (відео)

    • Розсилка
    Рустам Худжамов двічі пропустив в Олександрії&nbsp; - «Олександрія» завдяки пенальті перемогла вдома «Маріуполь» (відео)
    Рустам Худжамов двічі пропустив в Олександрії 
    ФК Олександрія

    Вирішальними в поєдинку 25 туру стали голи в першому таймі

    «Олександрія» - «Маріуполь» - 2:1  

    Голи: 1:0 – Банада (20). 1:1 – Вакула (23). 2:1 – Гречишкін (32, з пенальті).
    «Олександрія»: Паньків, Цуриков, Шендрик, Бабогло, Пашаєв, Гречишкін (Запорожан, 46), Банада, Полярус, Ковалець (Довгий, 81), Лучкевич (Задерака, 71), Сітало. Тренер – Володимир Шаран.
    «Маріуполь»: Худжамов, Биков, Яворський, Дава, Полегенько, Вакула, Федорчук (Борячук, 17), Піхальонок, Зубков, Мішнєв, Сікан (Чурко, 60). Тренер – Олександр Бабич.
    Судді: Абдула – Трехліб, Жарий, Бондар.
    Попередження: Запорожан (65) – Яворський (19), Зубков (62), Биков (66), Піхальонок (82).

    Після спокійного початку зустрічі господарі кілька разів намагалися загострити розвиток подій. У підсумку затяжна атака на 20-й хвилині завершилася другим темпом прострілом з флангу, на який спритніше відгукнувся Банада, впритул пробивши гокіпера гостей.

    Гол Банади

    Втім уже за три хвилини рахунок зрівнявся. Гості також з другої спроби завершили взяттям воріт свою атаку. Вакула пробив точно в кут.

    Гол Вакули

    Ще до перерви господарі знову вийшли вперед. Арбітра призначив пенальті, який чітко реалізував Гречишкін.

    Гол Гречишкіна

    Цей гол виявився вирішальним у матчі. За весь другий тайм рахунок не змінився. Відтак «Олександрія» здобула 14-ту перемогу в чемпіонаті України, зберігаючи третю сходинку турнірної таблиці чемпіонської групи. «Маріуполь» опустився на п’яте місце.

     Читайте також: Коломойський-style: результат виборів ставить під загрозу існування футбольної Прем'єр-ліги
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Маріуполь» ФК Олександрія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ