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Відбувся збір кандидатів до юнацької збірної України з футболу U-15

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Відбувся збір кандидатів до юнацької збірної України з футболу U-15

Тренерський штаб збірної України переглянув у роботі 66 юних футболістів

З 1 по 6 серпня в Івано-Франківську відбувся селекційний збір для кандидатів до юнацької збірної України з футболу U-15. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Під керівництвом головного тренера Володимира Самборського в навчально-тренувальному заході взяли участь представники різних клубів Національної ліги майбутнього, а також інших дитячо-юнацьких турнірів. Загалом тренерський штаб переглянув у роботі 66 юних футболістів.

У межах збору потенційні кандидати до юнацької збірної мали змогу продемонструвати свої якості під час тренувальних занять і контрольних матчів. Подібні селекційні перегляди планується зробити регулярними для юнацьких команд різних вікових категорій. 

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«Я оцінюю дуже позитивно подібні збори. Ми приділяємо велику увагу збірній U-15. Цей захід був переглядово-селекційним. Було переглянуто 66 гравців, яких розподілили на дві групи по 33 гравці в кожній. Ця збірна тільки зароджується, тож ми будемо за ними спостерігати у матчах за клуби.

Передусім нам варто було познайомитися з хлопцями, подивитися на їхню поведінку не тільки на полі, а й у побуті. Нас цікавить їхня індивідуальна підготовка. Це – найголовніше для майбутнього. Гадаю, в клубних академіях треба готувати передусім індивідуальні якості футболістів. Не команди, не у боротьбі за результат, а, повторюся, індивідуальні якості.

Чесно кажучи, ми залишилися трохи незадоволеними рівнем футболістів. Можливо, це через відпустки, гравці ще не мають відповідного ігрового тонусу. Так, вони працювали вдома за програмами, які їм надали в клубах. Але хвилювання через дебютний виклик, можливо, десь зіграло свою роль», – заявив Володимир Самборський.

До слова, криворізький «Кривбас» здобув вольову перемогу над «Зорею» у Прем'єр-лізі. Луганці повели з автоголом Мпанзу. Команда Патріка ван Леувена відповіла трьома голами.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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