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Збірна України досягла історичного успіху на Чемпіонаті світу з карате U21

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України досягла історичного успіху на Чемпіонаті світу з карате U21
Українці здобули вісім нагород у Польщі
фото: УКФ

У змаганнях, які пройшли у Польщі, взяли участь 2022 юних атлетів з 114 країн світу

14-18 жовтня у місті Бєльско-Бяла (Польща) пройшов 14-й чемпіонат світу серед кадетів, юніорів і молоді (U21). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську федерацію карате.

Українська збірна здобула на турнірі рекордну для себе кількість медалей – 8 (1 золоту, 3 срібні, 4 бронзові), та посіла 8-е місце у загальному заліку. До топ-трійки турніру увійшли збірні Японії (6 золотих, 1 срібна, 5 бронзових), Єгипту (4-3-4) і Іспанії (3-3-2).

Нагороди для України завоювали:

  • золото – Уляна Баранова (U21, -68 кг);
  • срібло – Марк Дорош (кадети, -52 кг), Владислав Руденко (юніори, 76+ кг) і Нікіта Дмитренко (U21, 84+ кг);
  • бронза – Шарліз Круглова (кадети, -54 кг), Іван Маценко (кадети, -63 кг), Вероніка Котенко (юніори, -48 кг) і Владислав Канівець (юніори, -68 кг).
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У змаганнях, які пройшли у спорткомплексі Hala Widowiskowo-Sportowa, взяли участь 2022 юних атлетів з 114 країн світу. Україну представляли 36 спортсменів: 19 хлопців та 17 дівчат з 7 регіонів країни та 19 клубів УФК.

Уляна Баранова (U21, -68 кг, Одеса, клуб «Окінава», тренери – Володимир Головешко, Дмитро Негатуров) на шляху до фіналу перемогла суперниць з Польщі (4:3), Данії (0:0), Угорщини (1:0), Італії (1:1), у півфіналі здолала Ему Тінавску (Чехія) – 4:1. У фіналі одеситка у напруженому бою перемогла Іріні-Григорію Каціку з Греції – 3:1

За кількістю нагород чемпіонат світу 2026 став рекордним для збірної України, яка бере участь у молодіжних мундіалях з 2003 року.

Нагадаємо, декількох російських каратистів було оштрафовано в процесі видворення з Польщі після недопуску на молодіжну першість світу.

Теги: карате спорт

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