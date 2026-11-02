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Юнацька Олімпіада. Баскетболістки отримали благословення у Михайлівському Золотоверхому соборі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Юнацька Олімпіада. Баскетболістки отримали благословення у Михайлівському Золотоверхому соборі
Українські баскетболістки отримали благословення від священника Івана Сидора

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вдруге візьме участь у Юнацьких Олімпійських іграх

Перед від’їздом до Сенегалу на IV літні Юнацькі Олімпійські ігри жіноча юнацька збірна України з баскетболу 3х3 відвідала Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українські баскетболістки отримали благословення від священника Івана Сидора перед міжнародними змаганнями.

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Юнацькі Олімпійські ігри 2026 відбуваються з 31 жовтня до 13 листопада в Сенегалі. Жіночий турнір з баскетболу 3х3 триватиме з 6 до 9 листопада, участь у ньому візьмуть 12 збірних.

Україну на змаганнях представлятимуть Марія Гулямова, Марія Марків, Даліла Мурзова та Домініка Мурзова. Головний тренер команди – Віталій Черній.

На груповому етапі 6 листопада українки зіграють проти Єгипту (12:15) та Чехії (16:25). Чвертьфінали заплановані на 8 листопада, а наступного дня відбудуться півфінали та матчі за медалі.

Жіноча збірна України 3х3 вдруге візьме участь у Юнацьких Олімпійських іграх. У 2018 році українки дійшли до чвертьфіналу та посіли сьоме місце.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: баскетбол Юнацькі Олімпійські ігри

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Юнацька Олімпіада. Баскетболістки отримали благословення у Михайлівському Золотоверхому соборі
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