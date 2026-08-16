УАФ організувала тренувальний табір для дітей з ампутаціями кінцівок (фото)

У Делятині 15 дітей із 5 областей України зробили свій перший крок в ампфутболі

В Україні завершився перший дитячий табір з ампфутболу «Ліга Дужих Діти», організований Українською асоціацією футболу та Фундацією УАФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

П’ять днів у Делятині об’єднали 15 дітей з ампутацією кінцівок або порушенням функції однієї з них віком від 5 до 13 років із п’яти областей України.

«До проєкту «Ліга Дужих Діти» ми йшли два роки. Ідея долучити дитячий напрям з’явилася одразу, але нам спочатку треба було переконатися, що ми зможемо забезпечити дітям постійні заняття, а не лише один табір. Я дуже рада, що ми дійшли до цієї теми. Ми хочемо повторювати такі табори регулярно, забезпечити участь дітей у раундах нашого чемпіонату – як глядачів і із часом гравців», – заявила Олена Балбек, директорка зі стратегічного розвитку та сталості УАФ, CEO Фундації УАФ.

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фото: УАФ

Програма була реалізована за підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні в рамках Development Cooperation and Democracy Support Programme.

Програма табору поєднала спорт, відпочинок і нові знайомства між дітьми. Щодня – тренування двічі на день під керівництвом двох тренерів, заняття з психологами окремо для дітей і батьків, а також час для дозвілля.

Діти побували в Парку легенд, піднялися на підйомнику в Буковелі, проводили вільний час у басейні. Один із перших вечорів табору завершився ватрою – з музикою та маршмелоу на вогні.

«Ліга Дужих Діти» – новий напрямок проєкту «Ліга Дужих» Української асоціації футболу, спрямований на соціалізацію та розвиток дітей з ампутацією кінцівок або порушенням функції однієї з них через ампфутбол.

Сьогодні в Україні діє 21 команда з ампфутболу, проводиться національний чемпіонат, а збірна України виступає на міжнародних турнірах. Кожна дитина, яка пройшла цей табір, тепер знає: цей шлях відкритий і для неї.

Ампфутбол – це вид спорту для людей з ампутацією кінцівок або порушенням функції одінєї з них. Гра проходить за такими основними правилами. На полі грають 7 гравців (6 польових і воротар). Польові гравці повинні мати ампутацію або порушення функції нижньої кінцівки, а воротар – верхньої. Польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць. Гра складається з двох таймів по 20 хвилин із 10-хвилинною перервою. Розмір майданчика менший за стандартне футбольне поле (60x40 м). Використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеку гравців. Існують жіночі, чоловічі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії та надихає своїм духом боротьби та командної гри.

В Україні проживає понад 100 тисяч людей з ампутованими кінцівками. Для багатьох із них ампфутбол відкриває шлях до фізичного та психологічного відновлення, повернення до активного життя та приєднання до спільноти однодумців.