Збірна України з футболу зіграла шоу-матч проти 35 дітей (фото)

Святковий турнір серед дітей 2018–2019 років народження був приурочений до 35-ї річниці Незалежності України

На столичному стадіоні імені Баннікова відбулися дитячий турнір і шоу-матч із гравцями національної збірної України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Святковий турнір серед дітей 2018–2019 років народження був приурочений до 35-ї річниці Незалежності України. Змагання пройшли у форматі 4+1 за участю чотирьох команд.

Продовженням спортивного свята став шоу-матч, у якому суперниками юних футболістів стали представники національної збірної України. Головний тренер Андреа Мальдера, його асистент Тарас Степаненко, а також гравці команди Едуард Сарапій і Георгій Єрмаков протистояли 35 дітям.

Юні футболісти вирвали перемогу на останніх хвилинах із рахунком 2:1.

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«Це дуже добре, що в дітей є така можливість – грати із гравцями збірної. Я вважаю, що треба робити подібні матчі не тільки в Києві, а й в інших містах України», – заявив Едуард Сарапій.

«Я думаю, що це найважливіше – щоб зараз наші діти займалися спортом, отримували задоволення і щоб усі ми були якомога ближче до нашої спільної цілі та мрії: аби наші діти росли в безпеці, у мирі й не бачили того, що зараз відбувається», – розповів Георгій Єрмаков.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.