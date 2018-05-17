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    Українські легкоатлети презентували нову форму (фотогалерея)

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    Збірна України з легкої атлетики буде виступати у новій формі

    Федерація легкої атлетики України уклала договір про співпрацю з японською компанією по виробництву спортивного одягу і взуття.

    Дана угода дійсна з травня 2018 року до 2021-го.

    Згідно з ним, ASICS стає офіційним спонсором і ексклюзивним постачальником комплектів національної форми для участі в офіційних міжнародних змаганнях, включаючи комплекти для команд резерву, тренерів і офіційних осіб.

    Також під час заходу відбулася презентація нової форми, у якій взяли участь атлети національної збірної України:

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    Українські легкоатлети презентували нову форму (фотогалерея)
    Українські легкоатлети презентували нову форму (фотогалерея)
    Українські легкоатлети презентували нову форму (фотогалерея)
    Українські легкоатлети презентували нову форму (фотогалерея)
    Українські легкоатлети презентували нову форму (фотогалерея)
    Українські легкоатлети презентували нову форму (фотогалерея)
    Українські легкоатлети презентували нову форму (фотогалерея)
    Українські легкоатлети презентували нову форму (фотогалерея)
    uaf.org.ua

    Ольга Бібік – бронзова призерка чемпіонату Європи у приміщенні, фіналістка Олімпійських ігор-2016 та чемпіонату світу в естафеті 4х400 м;

    Анна Плотіцина – фіналістка чемпіонату Європи у приміщенні з бігу на 60 метрів з бар’єрами;

    Тетяна Фетіскіна – призерка чемпіонатів України, призерка Кубку Європи, фіналістка юнацького чемпіонату світу з метання спису;

    Юрій Кримаренко – чемпіон світу-2005 зі стрибків у висоту;

    Захар Міщенко – чемпіон України, призер Кубку Європи, фіналіст юніорських чемпіонатів світу та Європи з метання спису;

    Олександр Ничипорчук – переможець юніорського Кубку Європи, чемпіон України з метання спису.


    Збірна України легка атлетика
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