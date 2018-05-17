Українські легкоатлети презентували нову форму (фотогалерея)

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Збірна України з легкої атлетики буде виступати у новій формі

Федерація легкої атлетики України уклала договір про співпрацю з японською компанією по виробництву спортивного одягу і взуття.

Дана угода дійсна з травня 2018 року до 2021-го.

Згідно з ним, ASICS стає офіційним спонсором і ексклюзивним постачальником комплектів національної форми для участі в офіційних міжнародних змаганнях, включаючи комплекти для команд резерву, тренерів і офіційних осіб.

Також під час заходу відбулася презентація нової форми, у якій взяли участь атлети національної збірної України:

Ольга Бібік – бронзова призерка чемпіонату Європи у приміщенні, фіналістка Олімпійських ігор-2016 та чемпіонату світу в естафеті 4х400 м;

Анна Плотіцина – фіналістка чемпіонату Європи у приміщенні з бігу на 60 метрів з бар’єрами;

Тетяна Фетіскіна – призерка чемпіонатів України, призерка Кубку Європи, фіналістка юнацького чемпіонату світу з метання спису;

Юрій Кримаренко – чемпіон світу-2005 зі стрибків у висоту;

Захар Міщенко – чемпіон України, призер Кубку Європи, фіналіст юніорських чемпіонатів світу та Європи з метання спису;

Олександр Ничипорчук – переможець юніорського Кубку Європи, чемпіон України з метання спису.



