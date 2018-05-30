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    Як Коноплянка, Селезньов та Зінченко на зборах у Харкові у гольф грали (фотогалерея)

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    Фото: ФФУ - Як Коноплянка, Селезньов та Зінченко на зборах у Харкові у гольф грали (фотогалерея)
    Фото: ФФУ

    Гравці намагалися з меншою кількістю ударів пройти дев'ять станцій

    Збірна України провела заключне тренування в Харкові на полі стадіону «Сонячний».

    Гарна новина - повернувся до тренувань Богдан Бутко, в якого була застуда.

    У середу 30-го травня, у складі 21 гравця збірна вилетить з Харкова до Женеви.

    Трохи раніше троє гравців збірної України вирішили спробувати, як грати в гольф на міні-полі для цієї гри.

    Євген Коноплянка, Євген Селезньов, Олександр Зінченко та шеф-кухар збірної Любомир Тошич намагалися з меншою кількістю ударів пройти дев'ять станцій:

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    Як Коноплянка, Селезньов та Зінченко на зборах у Харкові у гольф грали (фотогалерея)
    Як Коноплянка, Селезньов та Зінченко на зборах у Харкові у гольф грали (фотогалерея)
    Як Коноплянка, Селезньов та Зінченко на зборах у Харкові у гольф грали (фотогалерея)
    Як Коноплянка, Селезньов та Зінченко на зборах у Харкові у гольф грали (фотогалерея)
    Як Коноплянка, Селезньов та Зінченко на зборах у Харкові у гольф грали (фотогалерея)
    Як Коноплянка, Селезньов та Зінченко на зборах у Харкові у гольф грали (фотогалерея)
    Як Коноплянка, Селезньов та Зінченко на зборах у Харкові у гольф грали (фотогалерея)
    ФФУ

    Втім, хто став переможцем - невідомо.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євген Коноплянка
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