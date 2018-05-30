Як Коноплянка, Селезньов та Зінченко на зборах у Харкові у гольф грали (фотогалерея)
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Фото: ФФУ
Гравці намагалися з меншою кількістю ударів пройти дев'ять станцій
Збірна України провела заключне тренування в Харкові на полі стадіону «Сонячний».
Гарна новина - повернувся до тренувань Богдан Бутко, в якого була застуда.
У середу 30-го травня, у складі 21 гравця збірна вилетить з Харкова до Женеви.
Трохи раніше троє гравців збірної України вирішили спробувати, як грати в гольф на міні-полі для цієї гри.
Євген Коноплянка, Євген Селезньов, Олександр Зінченко та шеф-кухар збірної Любомир Тошич намагалися з меншою кількістю ударів пройти дев'ять станцій:
Втім, хто став переможцем - невідомо.