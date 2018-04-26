Ліга чемпіонів. «Баварія» – «Реал». Мадридці вивозять комфортну перемогу з Мюнхена

«Вершкові» на виїзді здобули звитягу з рахунком 2:1

Якщо у першому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Ромою» букмекери віддавали перевагу англійцям, то у парі «Баварія» - «Реал» такого фаворита не було. Шанси мюнхенського та мадридського колективів на вихід у фінал, який прийме НСК «Олімпійський», оцінювалися

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Фото з uefa.com

«Вершкові» на виїзді здобули звитягу з рахунком 2:1

Якщо у першому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Ромою» букмекери віддавали перевагу англійцям, то у парі «Баварія» - «Реал» такого фаворита не було. Шанси мюнхенського та мадридського колективів на вихід у фінал, який прийме НСК «Олімпійський», оцінювалися приблизно рівно.

Після шоу, яке напередодні влаштували на «Енфілді» «Ліверпуль» і «Рома», хотілося продовження й у поєдинку у Мюнхені. І команди не примусили подібного перебігу довго чекати. Вже на перших хвилинах «Баварія» та «Реал» обмінялися проходами флангами та потенційно небезпечними прострілами у штрафні майданчики. Проте до ударів справа не дійшла. Хоча дуже хотілося швидкого голу, який би, безумовно, додав спеки на футбольному полі.

Для «Баварії» негаразди почалися фактично на старті зустрічі. В одному з епізодів отримав ушкодження Роббен. Ар’єн ще повернувся на поле після допомоги лікарів, та все ж згодом попросив заміну. Ці мінімальні зупинки у підсумку змусили гру перейти у неквапливе русло. Якщо і доходило до ударів, то тільки з далекої відстані, які особливої загрози не несли. Загалом, команди робили ставку на оборону.

А варто було «Реалу» більшими силами піти вперед, як «Баварія» відкрила рахунок. Марсело загрався в атаці, і його флангом пройшла блискавична контратаку, яку прострілом завершував Кімміх. Невідомо, чи робив Йозуа простріл на Левандовськи, чи спеціально пробивав у ворота, але, як би там не було, на 28-й хвилині господарі повели у рахунку. Швидше за все, що у Кімміха м'яч зрізався з ноги під час прострільної передачі. Однак це лише пішло на користь його команді. Навас такого не очікував і пропустив м’яч у ближній кут.

Продовжилися негаразди для «Баварії» ближче до завершення першого тайму. До Роббена додався ще й Жером Боатенг, який також змушений був достроково покинути поле через травму. Якимось дивом у цей проміжок часу не забив Рібері. Француз отримав чудовий пас, перебував без опіки, але занадто невдало прийняв м’яч, і той відлетів до Наваса, а Франк не встиг його наздогнати.

«Баварія» була ближче до другого голу, аніж «Реал» до першого. Проте, перед самим свистком на перерву забили саме «вершкові». М’яч смачно ліг на ногу Марсело, який, безумовно, відчував провину у пропущеному голу. Точний удар у кут не залишив шансів Ульрайху. Таким чином, команди пішли на перерву на рівного рахунку – 1:1.

У перерві Зінедін Зідан вирішив зробити заміну, яка перевернула гру з ніг на голову. Замість Іско наставник «вершкових» випустив Асенсіо. І саме Марко забив другий гол у ворота господарів. Рафінья обрізався у центрі поля, Лукас Васкес перехопив м’яч, пробіг до штрафного майданчика та віддав на зовсім вільного Асенсіо, який спокійно переграв голкіпера мюнхенців.

Звичайно, що «Реал» перейшов на гру на контратаках після другого взяття воріт. А от «Баварія» відчайдушно намагалася відігратися. Забійний момент не використав Рібері. Увійшовши з лівого флангу, він накрутив кількох оборонців, і пробив, здавалося, майже напевно, однак Навас парирував цю спробу Франка у куті. Загалом, усі атаки господарів проходили через ноги Рібері. Але французу відверто не щастило на завершальній стадії.

З плином часу чи то у «Баварії» закінчувалися сили, чи то «Реал» так уміло діяв у захисті, але у мюнхенців ставало все менше і менше моментів. Усе зводилося до індивідуальних дій Рібері та Кімміха. Цей дует дуже старався, але витягнути команду самотужки їм було не під силу. «Реал» довів справу до перемоги, і тепер є абсолютним фаворитом у цьому протистоянні. За тиждень, 1 травня, «Баварії» потрібно буде забивати на «Сантьяго Бернабеу» мінімум двічі...

«Баварія» (Німеччина) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Кімміх (28), 1:1 – Марсело (44), 1:2 – Асенсіо (57)

«Баварія»: Ульрайх, Гуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафінья, Мартінес (Толіссо, 75), Роббен (Алькантара, 8), Кімміх, Хамес, Рібері, Левандовськи, Мюллер.

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Бензема, 67), Рамос, Кроос, Каземіро (Ковачич, 83), Васкес, Модрич, Іско (Асенсіо, 46), Роналду.

Попередження: Рібері (52), Каземіро (78), Алькантара (89)