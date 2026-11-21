Владислав Гераскевич: Якщо я завершу кар'єру, то це дуже сильно вдарить по розвитку скелетону в Україні

Олімпіада для спортсмена – це не просто змагання за медалі. Це роки підготовки, виснажливих тренувань, особистих жертв і боротьби за право представляти свою країну на найвищому рівні. Але що відбувається після того, як олімпійська історія завершується? Особливо коли замість спортивних підсумків на перший план виходять скандали, тиск і боротьба за правду.

Владислав Гераскевич – один із тих українських спортсменів, чия діяльність давно вийшла за межі спорту.

У відвертій розмові «Главком» поговорив з зірковим скелетоністом про життя після Олімпіади, думки про завершення спортивної кар’єри та його плани на майбутнє.

Новий сезон у скелетоні стартує вже 27 листопада. Розкажи, як відбувається твоя підготовка?

Наша підготовка була у трьох локаціях. Спочатку в Латвії. Там ми провели чудовий збір. Нам дуже пощастило з погодою. Потім ми десь тиждень приблизно були в Норвегії. Там теж пощастило з погодою, порівняно з минулими роками. Також вийшов досить інтенсивний збір. І третя локація – це Кьонігзее (Німеччина). Ми зараз тут ще перебуваємо. Загалом форма непогана. Звичайно, зараз у мене, порівняно з минулими роками, дуже багато іншої роботи з'явилося. Це і діяльність з відсторонення росіян від змагань і робота мого фонду. Але попри це, поки що я дуже задоволений своєю формою. Зараз також перед мною стоїть завдання – вкластися у ваговий ліміт, який передбачений регламентом змагань. Мені залишилось ще скинути приблизно 1,5-2,0 кг.

Тобі ще немає і 28 років… Чи ти вже відчуваєш, що є ветераном збірної України зі скелетону, який є прикладом для молоді у команді? Можливо, вже за порадами до тебе звертаються…

Я дуже радий всім допомагати в команді. На Кубку світу ми з Ярославом Лавренюком вже третій сезон буде разом виступати. Дуже класно спостерігати, як вся команда зростає. І для мене це, напевно, один з найважливіших аспектів, те, що розвивається вся команда. Ти бачиш, буквально через день, що у наших юних скелетоністів є нові рекорди. І це все надихає і показує, що ми на правильному шляху. Також в цьому сезоні велика і важлива місія – відбір на Юнацькі Олімпійські ігри 2028 року

Ця молодь, яка зараз є у команді, для нас є дуже особливою: вони прийшли у скелетон саме з тренувань, які проводив наш благодійний фонд у 2022 році. І ми бачимо цей шлях, який вони пройшли – від моменту, коли вони дізналися про існування скелетону, і до сьогодні, коли вони на шляху до Юнацьких Олімпійських Ігор. Я дуже сподіваюсь, що в них все вийде і вони зможуть здобути омріяні олімпійські медалі.

Сезон 2026/27 – постолімпійський. Розкажи про фінансування збірної України зі скелетону. Чи є зараз проблеми з коштами?

Проблеми ті самі, що, напевно, в будь-якій іншій галузі… Вони торкнулися всіх. Це те, про що прем'єр-міністр Сергій Корецький розповідав. Через неприйняття або прийняття з запізненням певних законів, ми не отримали фінансування від наших партнерів.

Тому спорт також залишився на якийсь час без фінансування. Відповідно, нам це трішки зіпсувало всі плани. Попри це, все одно підготовка вийшла досить хорошою. Ми мали змогу підтримати збірну України нашим благодійним фондом.

Владислав Гераскевич: Я дуже радий всім допомагати в команді фото: Fb Владислава Гераскевича

«Якщо я завершу кар'єру, то це дуже сильно вдарить по розвитку скелетону в Україні»

Чи були в тебе думки про завершення кар’єри після відсторонення від Олімпіади?

Думки були такі… Все ж таки ситуація була досить болючою саме з професійної точки зору. Тому що ми дуже довго готувалися до тих Олімпійських ігор, підійшли до них в дуже хорошій формі. І в нас цю можливість забрали в один момент, без нормального пояснення. Це дуже було боляче.

Але наразі вважаю: якщо я завершу кар'єру, то це дуже сильно вдарить по розвитку скелетону в Україні. І саме з огляду на те, що ми хочемо зберегти цей вид спорту, ми хочемо його розвивати в Україні, було прийняте рішення продовжувати кар'єру.

Майже ніхто з іноземних колег-скелетоністів не підтримав тебе публічно, коли відбулося твоє відсторонення від Олімпіади. Як зараз відбувається ваше спілкування?

Періодично я інколи з кимось з них переписуюся в соцмережах… Але я зараз спілкуюсь переважно з нашими українськими скелетоністами. Із закордонними спортсменами… хіба коли на тренуваннях перетинаємось, але це якісь мінімальні розмови. Ми точно сильно віддалилися після цієї Олімпіади

Як взагалі твоє життя змінилося після Олімпіади-2026?

Дуже багато додалося іншої роботи, яка є, на мою думку, не менш важливою, ніж спорт. Активно працює мій благодійний фонд, в нас дуже багато є проєктів.

Зараз ведеться робота щодо онлайн-музею «Шолом пам’яті», діяльність якого також висвітлює «Главком».

Також, звичайно, це адвокація відсторонення російських спортсменів від змагань. Дуже багато в цьому напрямку ми робимо. Зокрема, і з тобою разом.

Графік у мене зараз став дуже щільний, стало набагато менше вільного часу. От це дійсно змінилося після Олімпіади.

«Генератори для України: МОК збрехав у відповідь на офіційний запит журналіста»

Чи спілкувався ти після Олімпіади з очільницею МОК Кірсті Ковентрі? Чи були якісь неформальні контакти з її оточенням? Можливо, вони хотіли якось залагодити цей скандал?

Нічого такого не було. Що мене здивувало… Мені писав відомий в олімпійському русі журналіст Дункан Маккей. Це ще була історія під час Олімпійських ігор, я пропонував МОК допомогти Україні з генераторами для наших спортивних об’єктів. Я кілька разів потім нагадував, що ці генератори так МОК і не надав, і зі мною щодо них ніхто на зв’язок не виходив.

І мені Дункан написав, що він надіслав офіційний запит у МОК щодо цих генераторів. Він отримав відповідь, що МОК нібито зі мною контактував, і я нібито відмовився від них. Хоча, звичайно, зі мною ніхто не контактував, ніякі генератори не пропонував. Тобто МОК просто збрехав у відповідь на офіційний запит журналіста. Це, напевно, єдине, що я чув про якусь комунікацію МОК зі мною після Олімпіади.

Як вдалося Всеукраїнській федерації бобслею та скелетону досягти того, що росіяни в новому сезоні продовжать змагатися на міжнародних стартах без прапора і гімну? Адже багато федерацій вже допускають їх до змагань без жодних обмежень.

У нас був позачерговий конгрес Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), де нам вдалося продовжити санкції проти російських спортсменів.

Всі ті санкції, які були запроваджені раніше проти них, вони залишаються в силі. Я вважаю, що це дуже велика перемога, що в нас зараз росіяни не повертаються під своїми прапорами. Досі є критерії їх перевірки – чи підтримували вони війну, чи причетні до російських військових структур.

Також на цьому конгресі розглянули питання відсторонення Федерації бобслею Росії. Було прийняте рішення, що всі дані, які ми відправили до IBSF, мають бути направлені в організацію Sportradar, яка проводить перевірки росіян. Якщо вони підтверджуються, то тоді виконком IBSF має відсторонити Федерацію бобслею Росії .

Мова йде про роботу Федерації бобслею Росії в анексованому Криму?

Так. Росія створили регіональну федерацію в анексованому Криму, росіяни проводять там тренувальні збори.

На офіційному сайті Федерації бобслею Росії вони позиціонують Крим як російську територію. Всю цю інформацію ми передали міжнародній федерації і очікуємо справедливе рішення, а саме відсторонення Російської Федерації з IBSF.

Владиславу та Михайлу Гераскевичам вдалося досягти збереження санкцій проти російських скелетоністів і бобслеїстів фото: Fb Владислава Гераскевича

«Я був відсторонений від Олімпіади лише через те, що я українець»

Якщо знову таки повертатись до Олімпіади. Чи не вважаєш вже зараз своє рішення щодо «Шолома пам’яті» помилковим? Можливо, щось би змінив у своїх діях, якби була така можливість?

Я, насправді, досі не бачу ніяких порушень у наших діях, тому що прецеденти, коли люди вшановували колег під час Олімпіади, були. Зараз, якщо зайти на сторінку МОК, точно можна знайти публікації, де вони згадують про німецького штангіста Матіаса Штайнера і показують його фотографію з померлою дружиною. Чи під час Олімпіади-2026, коли американський фігурист показував фотографії зі своїми батьками, тобто це було таке саме вшанування. І йому це було дозволено, МОК це підтримував.

Я вважаю, якщо б я був, наприклад, не українцем, а німцем або ізраїльтянином, або, я не знаю, будь-якої іншої національності… То я б не був відсторонений, мені б взагалі навіть попередження ніякого не було. Власне, що ми і бачили на Олімпіаді. Я був відсторонений від Олімпіади лише через те, що я українець.

Тому я не вважаю, що зробив щось неправильне. Це було дискримінаційне рішення. Воно було неправильним і МОК сильно помилився, коли це зробив.

Німецький штангіст Матіас Штайнер на Олімпіаді-2008 святкував здобуття золотої медалі на церемонії нагородження з фото померлої дружини скріншот з офіційного сайту Олімпійських ігор

Після Олімпіади тебе багато людей підтримувало, але також на твою адресу було і багато хейту в соцмережах. Як ти з цим справляєшся?

Цей хейт і досі є, хоч вже і не в такій кількості. Спочатку здавалося, що мене це не буде зачіпати, але все ж таки це важко, до цього треба якось звикати.

Я насправді для себе таку напрацював таку формулу, щоб аналізувати, чи є якась, скажімо, основа для цього невдоволення. Якщо якась змістовна критика, то тоді я намагаюся дати якусь відповідь.

Але роботу ботоферм проти себе вважаю показником того, що я роблю все правильно. Особливо ці бот-акаунти атакують активно, коли я пишу на якісь теми, пов'язані з Росією та російськими спортсменами. Я вважаю, це теж показник того, що це важлива робота.

Російська пропагандистка Юлія Латиніна поширила фейк про те, що «в одному з львівських храмів будуть молитися на «шолом пам'яті» Владислава Гераскевича». А які ще фейки ти бачив про себе, які тебе найбільше здивували чи вразили?

Було дуже багато фейків про нібито купівлю мною нової машини. Насправді, я взяв це авто тимчасово для тест-драйву. Поширили цей фейк буквально всі пропагандистські аккаунти, які працюють проти України: Анатолій Шарій, Мирослав Олешко і так далі.

Навіть депутатка Анна Скороход поширювала цю пропаганду, що я щось собі накупив. Також вона поширювала фейк про те, що я отримав якісь мільйони доларів на свої рахунки, хоча цього ніколи не було.

Хоча бренд Cupra дає ці авто для тест-драйву безкоштовно, і це поширена практика для них.

Насправді, потім деякі медіа брали коментарі у компанії Cupra, і вони теж офіційно підтвердили, що авто мені тимчасово давали для тест-драйву. Але і досі мені іноді при зустрічах якісь знайомі, з яким давно не бачився, питають: «А як тобі машина нова?». Це все, насправді, дуже сильно поширилось.

Пропагандисти вигадали фейкову новину про нібито купівлю Владиславом Гераскевичем дорогого авто фото: gwaramedia.com

Ще зі смішного можу згадати. Коли в нас були поїздки саме для адвокації в Нью-Йорк чи Вашингтон… Зокрема, був захід в Головній штаб-квартирі ООН та зустріч з конгресменами, то дуже багато поширювалося фейків, що це все куплено. Тобто, що хтось в Україні, чи Офіс президента, чи якісь олігархи, купили мені ці поїздки, купили мені зустрічі з конгресменами. Для мене це дуже смішний фейк. Начебто, так просто купити американських конгресменів…

«Шарій – актив російського ФСБ…»

Про тебе у своїх соцмережах постійно згадує проросійський пропагандист Анатолій Шарій. І хоча, після Олімпіади вже пройшло достатньо часу, він не може заспокоїтися все одно. Як реагуєш на це?

Якщо ми говоримо про Шарія, то, очевидно, це такий собі актив російського ФСБ, який працює в різних напрямках, поширює різноманітні фейки. Я гадаю, що в нас цей конфлікт розпочався, коли він почав ширити фейк про те, що я отримав якісь величезні кошти після відсторонення від Олімпіади. Це було неправдою.

І тоді на той його коментар я відповів, що «Мені вже є 18 років, дивно, що він мною цікавиться». Нагадаю, що він його рідною сестрою звинувачувався у педофілії.

Я пам'ятаю, що його це дуже сильно зачепило, він мені написав величезну кількість повідомлень, згадував мене в своєму Telegram-каналі. І от з того часу періодично в нас усі конфлікти виникають. Помітно, що він дуже ображається на все, що я про нього пишу, і його це зачіпає.

Владислав Гераскевич у США провів зустріч з сенатором-демократом Річардом Блументалем фото: Fb Владислава Гераскевича

Коли на рахунки твого фонду надходили кошти, зокрема, наприклад, від Ріната Ахметова чи Monobank, то були закиди, що це оплата тобі за те, що ти в майбутньому будеш рекламувати чи лобіювати ті структури, які надавали тобі ці фінанси. Що вже зараз можеш на це відповісти?

Ці кошти, як і обіцялися, використовуються для роботи благодійних фонду. Ми реалізуємо проєкти саме за ці кошти, які були тоді переведені на рахунок нашого фонду. І саме завдяки цьому ми зараз маємо змогу надавати цю допомогу.

Тому я за це дуже вдячний, але так, багато говорили, багато було скандальних теорій, але, як ви бачите, це все неправда.

Я в своїх діях досить послідовний. Все, як обіцялося, так воно і робиться. Будемо чесними, що в той момент я міг собі абсолютно легко привласнити ці кошти. Тобто я міг не переводити їх в благодійний фонд, міг прийняти їх на свої рахунки і просто витрачати на все, що я хочу. Купити авто, квартиру, якісь предмети розкоші і так далі. Це було конкретно моє рішення, що я прийму ці кошти на рахунок благодійного фонду, щоб займатися благодійною діяльністю.

А люди чомусь вигадують якісь теорії змови…

Розкажи більше про роботу «Благодійного фонду Гераскевича». Чим і кому вдалося допомогти?

Зараз ми підтримуємо школярів зі столичного Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка і намагаємося знайти можливості їм збудувати сонячну станцію. Це наш спільний проєкт з американським фондом «Razom for Ukraine», який вже перебуває на фінішній прямій. Це дуже масштабний проєкт, його бюджет складе орієнтовно $60-80 тисяч.

Також вже мали змогу передати для цього навчального закладу, який в свій час і я закінчував, генератори спільно з Українським Червоним Хрестом.

Там навчаються діти, які є одними з найсильніших в галузі фізики, математики, астрономії. Вони беруть участь у міжнародних олімпіадах, і ми для них передали великий генератор, щоб вони мали додаткове живлення, щоб могли продовжувати процес навчання, навіть під час тих відключень, які зараз відбуваються в столиці України.

Зараз також маємо звернення від деяких спортивних клубів з Києва, які хочуть отримати або спорядження, або кошти для оплати роботи тренерів. Ми намагаємося також знайти можливість допомогти і цим клубам.

Ще є великий довготривалий проєкт, про який я вже говорив, це онлайн-музей «Шолом пам’яті». Його основна мета – розповісти про спортсменів, які зображені на шоломі. Бо навіть після того, як про них дізнався весь світ, про багатьох дуже важко знайти будь-яку інформацію. Ми ж хочемо, щоб вони не були стерті з історії і розповісти про них детальніше.

Ми хочемо пізніше зробити простір, який буде присвячений цим спортсменам – це буде спортивний майданчик у Києві.

Також ми передали на запит родини Андрія Куценка, який був зображений на «Шоломі пам’яті», велосипеди у велошколу, в якій він колись займався.

Ми проводили благодійні тренування в Конча-Заспі для дітей з Луганщини. Ми зараз плануємо після закінчення сезону цей проєкт трошки масштабувати і проводити такі тренування регулярно.

Також ми співпрацюємо з Музеєм «Голоси мирних». Я вважаю, що це теж дуже правильна та хороша ініціатива, яка нагадує про жертв війни.

Крім того, зараз плануємо надавати допомогу для закупівлі транспорту для одного з підрозділів для евакуації поранених.

Загалом, можна зайти на сайт фонду і там про наші проєкти ще почитати. У нас дуже багато всього відбувається постійно.

Гераскевич хоче, щоб світ пам’ятав про спортсменів, які зображені на «Шоломі пам’яті»

«Американські конгресмени не дуже орієнтуються, що відбувається у світовому спорті»

Розкажи про свій нещодавній візит до США та спілкування з сенаторами і конгресменами про недопуск росіян до Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.

Почнемо з того, що зараз закордоном нарешті розпочалася хвиля щодо візових банів для російських спортсменів. Коли я був у вересні у Вашингтоні, то там також йшла мова про необхідність недопуску російських спортсменів до Олімпіади-2028, яка пройде у Лос-Анджелесі.

Ми працюємо в цьому проєкті спільно з організацією «Razom for Ukraine», вони мають команду, яка займається адвокацією у Палаті представників, працюють з сенаторами. Ми надавали американським політикам конкретні докази щодо російських спортсменів та їхньої підтримки режиму, щоб вони не використовували американську землю, американські Олімпійські ігри для поширення своєї пропаганди.

Ми мали зустрічі з низкою американських конгресменів та сенаторів. Ці зустрічі були дуже плідні і корисні. Бо навіть американські конгресмени не дуже орієнтуються, що відбувається у світовому спорті. Мало хто взагалі з них знав про те, що МОК скасував рекомендації щодо допуску російських спортсменів до змагань.

Нам ще в той момент дуже гарним прикладом послугував російський хокеїст Олександр Овечкін, який став героєм пропагандистського відео «Єдиної Росії». Чому це важливо. У Вашингтоні Овечкін дуже популярний, він гравець клубу НХЛ Washington Capitals. Для нас історія з Овечкіним стала дуже корисною, як приклад того, як російські спортсмени використовуються у пропаганді.

Ми знайшли спільну мову з конгресменами, з їхніми командами. І я вважаю, що робота над цим проєктом проходить досить успішно. Я сподіваюсь, що у січні-лютому 2027 у Конгресі з’явиться законопроєкт про те, щоб російські спортсмени не мали змоги брати участь в Олімпіаді 2028 року.

Ми будемо шукати різні варіанти, щоб запобігти участі росіян в Олімпіаді. Ми бачимо можливості через законодавство США втілити наші ініціативи.

Владислав Гераскевич: Ми будемо шукати різні варіанти, щоб запобігти участі росіян в Олімпіаді

Яке у тебе враження склалося від спілкування з президентом України Володимиром Зеленським?

У нас була досить коротка зустріч, не було часу, щоб обговорити багато питань. Він досить непогано орієнтується у тому, що в нас відбувається в спорті. Для мене показником цього був випадок, коли ми з моїм татом Михайлом Гераскевичем спілкувалися з ним. І Зеленський татові подякував за його залученість до тренерського штабу Invictus Games. Тоді наша команда змагалася в Канаді, а тато тренував ветеранів саме в скелетоні.

Invictus Games (Ігри Нескорених) – міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свій військовий обовʼязок.

Про санкції щодо російських спортсменів ми говорили з командою президента. Мені так здалося, що для них на той момент це була досить нова тема. І досі, на превеликий жаль, ми не бачимо системної роботи в цьому напрямку. У нас ще досі є великі проблеми з санкціями проти російських спортивних діячів. І нам це заважає ефективно працювати саме щодо відсторонення російських спортсменів від змагань. Мені б дуже хотілося налагодити цю систему, щоб ми змогли зробити її ефективнішою і системнішою.

Чи надходили тобі пропозиції займатися політикою? Якщо так, то від кого?

Я досить відкрито вже казав, що для мене це ще не цікаво. Поки що ніяких таких планів у мене нема. Я активний спортсмен. У нас є робота благодійного фонду, мені цього вистачає. Тому так, поки що про політику я не говорю.

Артем Худолєєв, «Главком»