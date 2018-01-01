В УЄФА представили кубок Ліги націй (відео)

В УЄФА показали головний приз за перемогу у Лізі націй

УЄФА представив офіційний трофей, який буде вручатися за перемогу у Лізі націй. Як відомо, у середу, 24 січня 2018 року, відбулося жеребкування групового етапу першого розіграшу Ліги націй УЄФА. Збірна України з футболу, згідно свого рейтингу, потрапила у дивізіон B, де зіграє в одній групі з Чехією та Словаччиною. Задум Ліги націй УЄФА у тому,



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В УЄФА показали головний приз за перемогу у Лізі націй

УЄФА представив офіційний трофей, який буде вручатися за перемогу у Лізі націй.

Як відомо, у середу, 24 січня 2018 року, відбулося жеребкування групового етапу першого розіграшу Ліги націй УЄФА.

Збірна України з футболу, згідно свого рейтингу, потрапила у дивізіон B, де зіграє в одній групі з Чехією та Словаччиною.

Задум Ліги націй УЄФА у тому, що більш слабкі команди, у тому числі «синьо-жовті», уникають зустрічі із найсильнішими збірними континенту та можуть кинути всі сили на Лігу націй, аби зайняти перше місце у групі, а потім не тільки підвищитися у класі на наступний розіграш турніру, а ще і вийти у раунд плей-офф Ліги націй, де розігруватимуться путівки на Євро-2020.