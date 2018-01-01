В УЄФА представили кубок Ліги націй (відео)
- Сьогодні, 13:51
-
Розсилка
В УЄФА показали головний приз за перемогу у Лізі націй
УЄФА представив офіційний трофей, який буде вручатися за перемогу у Лізі націй.
Як відомо, у середу, 24 січня 2018 року, відбулося жеребкування групового етапу першого розіграшу Ліги націй УЄФА.
Збірна України з футболу, згідно свого рейтингу, потрапила у дивізіон B, де зіграє в одній групі з Чехією та Словаччиною.
Задум Ліги націй УЄФА у тому, що більш слабкі команди, у тому числі «синьо-жовті», уникають зустрічі із найсильнішими збірними континенту та можуть кинути всі сили на Лігу націй, аби зайняти перше місце у групі, а потім не тільки підвищитися у класі на наступний розіграш турніру, а ще і вийти у раунд плей-офф Ліги націй, де розігруватимуться путівки на Євро-2020.