  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович

    • Розсилка
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович

    Ця красуня займається модельним бізнесом та має має 500 тисяч підписників в Instagram

    Сара Дамьянович - 21-річна сербська журналістка та тхеквондистка.

    Читайте також

    1 з 32
    на весь екран згорнути
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович
    Гаряча брюнетка з Сербії. Запаморочливі фото тхеквондистки Сари Дамьянович

    Окрім чарівної зовнішності, дівчина також має здобутки і на спортивній ниві. Зокрема, Сара є дворазовою чемпіонкою Балкан та бронзовим призер чемпіонату Європи з тхеквондо. 

    Також Дамьянович займається модельним бізнесом та має має 500 тисяч підписників в Instagram.

    Читайте також
    тхеквондо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ