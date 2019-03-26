Одеські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України з тхеквондо
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Вихованці Одеської спортшколи №17 зайняли призові місця в різних вагових категоріях на чемпіонаті України з тхеквондо (ВТФ)
З 18 по 24 березня 2019 року в Харкові відбулися чемпіонати України з тхеквондо (ВТФ) у всіх вікових категоріях. У турнірі взяли участь близько 700 спортсменів з 19 областей України.
У складі збірної команди Одеської області з тхеквондо (ВТФ) виступили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17.
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На змаганнях одеські спортсмени показали гарні результати в різних категоріях:
- Прохоров Захар - 1 місце (-44кг);
- Ліпатов Ілля - 2 місце (-53кг);
- Лукашук Матвій - 2 місце (-36кг);
- Проценко Уляна - 2 місце (-34кг);
- Казновський Володимир - 2 місце (-27кг);
- Волосенко Анастасія - 2 місце (-27кг);
- Мелешко Костянтин - 3 місце (-40кг);
- Казновська Ілона - 3 місце (- 57кг).
Підготувала спортсменів до турніру Юлія Подолян.