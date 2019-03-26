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    Одеські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України з тхеквондо

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    Одеські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України з тхеквондо

    Вихованці Одеської спортшколи №17 зайняли призові місця в різних вагових категоріях на чемпіонаті України з тхеквондо (ВТФ)

    З 18 по 24 березня 2019 року в Харкові відбулися чемпіонати України з тхеквондо (ВТФ) у всіх вікових категоріях. У турнірі взяли участь близько 700 спортсменів з 19 областей України.

    У складі збірної команди Одеської області з тхеквондо (ВТФ) виступили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17.

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    Одеські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України з тхеквондо
    Одеські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України з тхеквондо
    Одеські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України з тхеквондо
    Одеські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України з тхеквондо
    Одеські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України з тхеквондо

    На змаганнях одеські спортсмени показали гарні результати в різних категоріях:

    • Прохоров Захар - 1 місце (-44кг);
    • Ліпатов Ілля - 2 місце (-53кг);
    • Лукашук Матвій - 2 місце (-36кг);
    • Проценко Уляна - 2 місце (-34кг);
    • Казновський Володимир - 2 місце (-27кг);
    • Волосенко Анастасія - 2 місце (-27кг);
    • Мелешко Костянтин - 3 місце (-40кг);
    • Казновська Ілона - 3 місце (- 57кг).

    Підготувала спортсменів до турніру Юлія Подолян.

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