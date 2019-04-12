Гаряча красуня, з якою не буває сумно. Яскраві фото дівчини пілота Renault Ніко Хюлькенберга



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З такої самодостатньою дівчиною Ніко точно не нудно

Пілот Renault Ніко Хюлькенберг вже кілька років зустрічається з 30-річною литовською моделлю і модельєром Егле Рускіте.

Більшість суконь на цих знімках - власна ручна робота Ельзи. У неї є свій міні-бренд The Crochet Girl і вона самостійно в'яже для нього просто величезну купу одягу. Причому робить це не тільки в «робочий» час - але навіть на лижних курортах.